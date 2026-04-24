RetroSpace, le nouveau FPS développé par The Wild Gentlemen et édité par Kwalee, sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Ce titre se présente comme un mélange de disco-punk et d’horreur spatiale, où le joueur incarne un simple concierge devenu le dernier espoir de l’humanité après qu’une station spatiale ait été avalée par un trou noir sensible.

L’histoire se déroule en 2177, au sein de la flotte Aurora, un convoi de stations spatiales en quête d’un nouveau foyer pour l’humanité. Les humains y vivent en sommeil profond, surveillés par des robots, des androïdes et une équipe de concierges. Lorsque l’une de ces stations, Aurora 5, dévie de sa trajectoire et est aspirée par un trou noir, elle se retrouve perdue dans le vide spatial, ses couloirs infestés de mutants et le temps lui-même devenant instable. Le joueur prend le rôle d’un concierge anonyme cherchant des réponses et un moyen de s’échapper de cette folie cosmique.

Aurora 5 est une station spatiale ouverte et massivement interconnectée, offrant une grande liberté d’exploration. Les joueurs peuvent découvrir de nouvelles zones, débloquer des raccourcis et des chemins secrets menant à des endroits déjà visités. Un hub central, généralement paisible, permet de revenir en arrière lorsque l’horreur et la folie deviennent trop pesantes. Le design des niveaux s’inspire des Metroidvania, encourageant une exploration approfondie et la découverte progressive de nouvelles capacités.

Les ennemis présents sur Aurora 5 sont variés et nécessitent une approche stratégique pour être vaincus. Chaque type d’ennemi possède des comportements, des capacités spéciales et des faiblesses uniques. Les joueurs devront analyser ces éléments pour survivre, en plus de gérer divers facteurs environnementaux. Par exemple, les systèmes de sécurité peuvent être mortels, mais il est possible de les détourner et de les transformer en pièges ou en alliés.

Le gameplay de RetroSpace offre une grande flexibilité dans la manière de résoudre les situations. Les joueurs peuvent choisir entre une approche furtive, évitant les conflits et se cachant dans l’ombre, ou une approche plus directe, utilisant des diversions, des pièges ou une action pure et dure. Cette liberté permet de s’adapter aux préférences de chaque joueur, que ce soit en privilégiant la discrétion ou en optant pour des affrontements frontaux.

Un des aspects uniques du jeu est le système de Mutamods, des mutations qui améliorent les compétences de combat et de furtivité. Ces modifications permettent de devenir un mutant aux capacités surpuissantes, comme des tentacules ou le contrôle mental. Cependant, ces pouvoirs ne sont pas sans risques, car ils peuvent entraîner des effets secondaires inattendus et irréversibles. La mort fait partie intégrante de l’expérience de jeu, mais Aurora 5 peut produire un nombre infini de clones du joueur. Toutefois, le processus de clonage n’est pas parfait et peut entraîner des dégénérescences sévères, incitant les joueurs à récupérer leurs affaires auprès de leurs anciens clones.

RetroSpace se distingue également par son ambiance rétro-futuriste modernisée, avec une esthétique low poly inspirée des années 60 et 70. Le jeu propose une narration riche, mêlant humour noir et éléments sombres, qualifiée de « satire de l’espace disco-fébrile » par ses développeurs. Les éléments de simulation immersive permettent aux joueurs de résoudre les problèmes de multiples façons, en utilisant la lumière et l’ombre, en piratant des tourelles et des stations de sécurité, ou en créant des diversions.