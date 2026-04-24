Rune Dice, développé par Smart Raven Studio et édité par Kwalee, sortira le 19 mai 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Ce jeu de deckbuilding tactique propose des sessions de jeu courtes où les joueurs lancent des dés sur des champs de bataille enchantés, combinant physique réaliste et magie ancestrale.

Le gameplay repose sur un système de fusion de dés magiques. Lorsque deux dés identiques se rencontrent, ils fusionnent pour former un dé plus puissant qui cherche activement d’autres dés similaires, déclenchant des réactions en chaîne dévastatrices. Chaque lancer doit être soigneusement planifié, car un placement stratégique peut éliminer des vagues entières d’ennemis ou préparer des coups futurs. La maîtrise de la visée précise et de la prédiction stratégique est essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des fusions de dés.

Le jeu propose huit classes de héros distinctes, chacune avec ses propres dés spéciaux et capacités magiques. Chaque classe offre plusieurs personnages avec des combinaisons de départ différentes, garantissant une expérience de jeu variée à chaque partie. Les joueurs peuvent incarner un Voleur pour répandre du poison dans les rangs ennemis, un Mage pour invoquer des tempêtes d’éclairs, ou un Guerrier blindé pour absorber des dégâts massifs. Chaque classe ouvre de nouvelles approches tactiques et des synergies uniques.

Les joueurs exploreront des cartes générées de manière procédurale, rencontrant divers types d’ennemis et de défis. Chaque zone culmine avec un combat contre un boss, chacun possédant des capacités uniques qui mettront à l’épreuve les stratégies des joueurs. Certains boss invoquent des sbires supplémentaires, d’autres manipulent le terrain de dés, et les plus redoutables peuvent modifier complètement les règles du combat. Les joueurs devront adapter leur collection de dés et leurs tactiques pour surmonter ces menaces distinctes.

Rune Dice intègre un système de progression profond où les joueurs collectent des dés magiques, des reliques et des runes pour personnaliser leur style de jeu. Les dés sont obtenus par des victoires en combat et des achats en boutique, tandis que les reliques offrent des améliorations permanentes. Les runes tactiques permettent de manipuler le champ de bataille. Les joueurs peuvent également visiter des autels anciens pour risquer leurs dés en échange d’améliorations potentielles, ou construire progressivement leur arsenal. La synergie entre les attaques de dés, les bonus des reliques et les capacités des runes crée des combinaisons puissantes et des possibilités stratégiques infinies.