Après des années de spéculations et de discussions, Square Enix a enfin officialisé l’arrivée de Final Fantasy XIV sur Nintendo Switch 2, prévue pour août 2026. L’annonce a été faite lors du Fan Festival du jeu, où plusieurs autres révélations majeures ont été partagées, dont un crossover avec Evangelion et le prochain chapitre de l’histoire, Evercold, attendu pour janvier 2027.

Une sortie avec early access gratuit

Le jeu bénéficiera d’une période d’accès anticipé d’environ un mois, entièrement gratuite. Cependant, contrairement à d’autres versions, FFXIV sur Switch 2 nécessitera un abonnement séparé, indépendant des autres plateformes. Bonne nouvelle : aucun abonnement Nintendo Switch Online ne sera requis pour y jouer. De plus, les joueurs déjà abonnés sur d’autres versions bénéficieront d’une réduction de 50% sur l’abonnement Switch 2.

Depuis des années, les rumeurs d’un portage de FFXIV sur Switch se multipliaient, mais les contraintes techniques et les négociations avec Nintendo avaient jusqu’ici empêché sa concrétisation. Avec la Switch 2, Square Enix a finalement trouvé un terrain d’entente, comme l’a confirmé Naoki Yoshida (Yoshi-P) : « Il y a une semaine, j’ai eu cette idée folle de présenter la Switch 2 sur scène, et Nintendo a un peu paniqué en disant « Quoi ?! ». Mais ils ont coopéré et nous ont beaucoup aidés pour que cela devienne réalité. »

Final Fantasy XIV sur Switch 2 proposera l’intégralité du jeu, incluant :

L’histoire principale (avec la possibilité de jouer en solo grâce à des alliés NPC).

(avec la possibilité de jouer en solo grâce à des alliés NPC). Les extensions Heavensward et Stormblood (avec leurs nouveaux jobs : Astrologien, Machiniste, Chevalier Noir, Mage Rouge et Samouraï).

(avec leurs nouveaux jobs : Astrologien, Machiniste, Chevalier Noir, Mage Rouge et Samouraï). Un monde vaste et dynamique, avec des donjons, des raids et des quêtes épiques.

Avec plus de 30 millions de joueurs à travers le monde, FFXIV continue de s’étendre, et son arrivée sur Switch 2 devrait attirer une nouvelle vague d’aventuriers. Reste à voir si la console de Nintendo pourra gérer les exigences techniques d’un MMORPG aussi ambitieux, mais Square Enix semble confiant.