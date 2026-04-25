FuRyu lève le voile sur CRYMELIGHT, le prochain opus de sa série CRY, décrite comme une « dark bishoujo action ». Ce jeu d’action roguelike plongera les joueurs dans un monde post-mortem où les âmes des défunts purgent leurs péchés. Il sortira le 5 novembre 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, avec une durée de vie estimée entre 20 et 30 heures. Le titre s’inscrit dans la lignée de CRYSTAR (2019) et CRYMACHINA (2023), explorant des thèmes de culpabilité, de rédemption et de croissance émotionnelle à travers une narration riche et des combats tactiques.

L’histoire suit Alice, une jeune fille amnésique qui se réveille dans Wonderland, une prison pour les âmes des morts. Baptisée par le White Rabbit, son guide, elle apprend qu’elle doit participer à un jeu mortel : seul celui qui parviendra à vaincre la Reine obtiendra sa liberté. Aux côtés de Mary, une mystérieuse compagne partageant son sort, Alice s’engage dans cette quête pour retrouver son monde. Au fil de son périple, elle découvre les passés douloureux de ses alliés, révélés à travers leurs péchés. Le récit, supervisé par Naoki Hisaya, interroge la nature de la rédemption : la victoire offrira-t-elle le salut ou la punition ?

Le gameplay repose sur un système de combat roguelike où les joueurs explorent les domaines de la Reine, affrontant ses armées dans des batailles à mort. Une mécanique clé, le Wonder Dimension, se déclenche à chaque ennemi vaincu : un espace indigo s’étend alors sur le champ de bataille, amplifiant les capacités d’Alice et accélérant le rythme des combats. L’expansion de cette dimension dépend des compétences acquises, modifiant dynamiquement la stratégie à adopter. Les joueurs devront également composer avec le Poker System, un système de cartes où cinq compétences forment des combinaisons inspirées du poker. Plus la main est forte, plus les effets sont puissants, influençant directement le déroulement des affrontements.

Le Repentance System ajoute une dimension narrative et mécanique au jeu. En confessant les péchés des âmes vaincues, Alice transforme leur souffrance en pouvoir, matérialisé par des objets d’amélioration. Ces matériaux servent ensuite à renforcer ses armes et accessoires, permettant de conserver une partie de sa progression même après un échec et un retour en arrière. Entre les combats, les Tea Parties offrent un moment de répit où Alice et ses compagnons échangent sur leurs passés, révélant parfois des détails surprenants sur les ennemis défaits.

Le jeu propose deux modes de caméra : un World-Immersion Mode en vue latérale rapprochée, minimisant les interfaces pour une immersion totale, et un Action Mode en vue aérienne, optimisé pour les combats. Cette flexibilité permet aux joueurs d’adapter l’expérience à leur style de jeu. Les personnages, tous doublés, apportent une profondeur émotionnelle à l’aventure. Alice, interprétée par Sayaka Senbongi, est une jeune fille froide et distante, sauf envers Mary, dont la voix est assurée par Hitomi Sekine. Cette dernière, bien que faible physiquement, s’accroche à l’espoir de rentrer chez elle. D’autres protagonistes comme Cheshire (Yukina Shuto), Mad (Nao Ojika) ou March (Yurina Amami) complètent ce casting, chacun portant ses propres fardeaux et motivations.

CRYMELIGHT se distingue par son ambiance visuelle et sonore, avec des designs de personnages signés YOGISYA et une bande-son composée par Sakuzyo. Le jeu sera disponible en deux éditions : une Standard Edition à 19,99 dollars (ou équivalent) et une Deluxe Edition à 39,99 dollars, incluant un ensemble de six DLC (armes, accessoires et objets), un artbook numérique de 80 pages, un album musical spécial et un drama vocal en trois pistes. Les précommandes offriront un accessoire exclusif, Dynamis (Blue). Au Japon et en Asie, des éditions physiques seront également proposées, dont une Tea Party Box à 10 978 yens. Avant sa sortie, le jeu sera jouable lors de deux événements : Tokyo Game Dungeon 12 le 5 mai, puis BitSummit PUNCH à Kyoto du 22 au 24 mai.