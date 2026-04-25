Wabisabi SushiDerby : le premier jeu de course de sushis arrive sur Nintendo Switch le 15 juillet.

Kodansha et le studio ITAMAE STUDIO ont annoncé la date de sortie de Wabisabi SushiDerby, un jeu de course original où les joueurs incarnent un apprenti sushi chef chargé d’entraîner des sushis pour les faire concourir dans des compétitions endiablées. Le titre sortira le 15 juillet 2026 sur Nintendo Switch et PC via Steam, marquant une première dans le genre avec une simulation de course mettant en scène des sushis pixelisés.

Dans Wabisabi SushiDerby, les joueurs débutent comme apprentis dans un restaurant de sushis et doivent préparer, entraîner et faire courir leurs créations culinaires pour remporter la prestigieuse S1 Cup. L’objectif est simple : devenir le meilleur chef de sushis en gagnant des courses, en améliorant ses recettes et en perfectionnant ses techniques. Chaque victoire rapporte de l’argent, permettant d’acheter des ingrédients de meilleure qualité et d’optimiser les performances des sushis pour les compétitions suivantes.

Le gameplay repose sur un équilibre entre préparation et stratégie de course. Les joueurs doivent d’abord sélectionner et préparer des toppings (garnitures) pour leurs sushis, chacun possédant des caractéristiques de performance uniques. Par exemple, un flétan (Flounder) peut plonger pour éviter les baguettes sans utiliser de boost, tandis qu’un oursin (Sea Urchin) peut repousser ses adversaires grâce à ses épines. Plus de 40 compétences différentes sont disponibles, certaines pouvant être débloquées ou améliorées via l’entraînement. Cependant, les sushis étant des aliments périssables, leurs performances se dégradent après chaque course, obligeant les joueurs à constamment ajuster leurs stratégies.

Une fois en piste, les joueurs ne peuvent plus directement contrôler leurs sushis. Leur seul moyen d’influencer la course est de les encourager pour activer des boosts, essentiels pour éviter les pièges comme les baguettes des clients ou pour dépasser les adversaires. Le timing est crucial : un boost mal placé peut coûter la victoire, tandis qu’une utilisation audacieuse peut permettre de prendre l’avantage. Les courses ne se gagnent pas uniquement par la vitesse brute, mais aussi par une gestion intelligente des risques et des opportunités.

Le concept unique de Wabisabi SushiDerby introduit une mécanique de jeu où la défaite peut survenir à tout moment : si un sushi est « mangé » par un client pendant la course, il est immédiatement éliminé, peu importe la qualité de sa préparation. Cette règle ajoute une tension constante, rappelant que chaque détail compte, de la sélection des ingrédients à la maîtrise des techniques de course. Les joueurs devront également composer avec la dégradation des performances de leurs sushis, un défi supplémentaire qui les pousse à sans cesse innover et s’adapter.

Touhou Yukkuri Mountain : un puzzle game 3D mettant en scène les personnages cultes de la licence dans une version inédite

Le studio BeXide a officialisé le développement de Touhou Yukkuri Mountain, un jeu de puzzle en trois dimensions qui adapte les personnages emblématiques de la franchise Touhou Project sous leur forme « Yukkuri ». Ces versions arrondies et minimalistes des héroïnes de la série, devenues populaires dans la culture internet japonaise, serviront de base à un gameplay axé sur l’empilement et la fusion d’unités. Le titre est prévu pour une sortie au printemps 2026 sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC via la plateforme Steam. Il proposera une localisation en anglais, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié, élargissant ainsi son accessibilité à un public international.

Le principe de Touhou Yukkuri Mountain repose sur une mécanique simple mais exigeante. Le joueur doit faire tomber des Yukkuri dans un bol virtuel, où deux unités identiques entrant en contact fusionnent pour former une version plus grande. L’objectif consiste à créer des chaînes de fusions consécutives, appelées « Chains », afin d’augmenter le score de manière exponentielle. La partie se termine si les Yukkuri débordent du récipient, imposant une gestion précise de l’espace et du timing. Cette approche rappelle les jeux de type « stacking » classiques, tout en intégrant une dimension stratégique liée à la planification des fusions pour maximiser les points.

L’expérience de jeu est enrichie par un système de commentaires dynamiques assuré par deux personnages centraux de l’univers Touhou Project : Reimu Hakurei et Marisa Kirisame. Ces dernières réagissent en temps réel aux actions du joueur, avec des répliques adaptées au déroulement de la partie. Leur interaction, décrite comme vive et enjouée, vise à renforcer l’immersion et à apporter une touche d’humour et de personnalité à chaque session. Ce procédé rappelle les mécaniques de narration interactive présentes dans certains jeux compétitifs, où les personnages commentent les performances du joueur pour créer une ambiance plus engageante.

Touhou Yukkuri Mountain se distingue également par ses options de personnalisation poussées. Le jeu inclut trente Yukkuri différents, que le joueur peut débloquer progressivement en accumulant des points lors des parties. Ces points sont ensuite utilisés dans une boutique intégrée pour acquérir de nouveaux personnages. Une autre fonctionnalité notable permet de modifier l’ordre d’évolution des Yukkuri. Le joueur peut ainsi choisir quel personnage atteindra la taille maximale, offrant la possibilité de créer une « Yukkuri Mountain » unique, reflétant ses préférences personnelles. Cette liberté de configuration ajoute une couche de stratégie et de personnalisation, encourageant les joueurs à expérimenter différentes combinaisons.

Le titre propose plusieurs modes de jeu pour varier les expériences. Un mode multijoueur local permet à jusqu’à quatre participants de s’affronter simultanément dans des parties de stacking compétitives. Ce mode promet des duels intenses où chaque joueur tente de construire la plus haute montagne de Yukkuri sans provoquer de débordement. Par ailleurs, un système de classements mondiaux est intégré, permettant aux joueurs de comparer leurs scores avec ceux d’autres participants à travers le monde. Cette fonctionnalité vise à stimuler la compétition et à offrir un objectif à long terme pour les joueurs cherchant à prouver leur maîtrise du jeu.

Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL est un action-RPG de construction de village développé par Team Earth Wars et édité par One or Eight, dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch 2 en 2027. Le jeu transporte le joueur dans un monde post-apocalyptique nommé Luna, où le Roi Démon a pris le contrôle des Portes et plongé la civilisation dans le chaos. Après avoir été sauvé par une déesse, le protagoniste se réincarne en tant que Bounder, un être rare doté du pouvoir de création, et se retrouve littéralement voisin du château du Roi Démon, une situation présentée avec une touche d’humour désabusé dans le titre même du jeu.

L’histoire débute lorsque le joueur, après sa réincarnation, découvre qu’il doit reconstruire un village à partir de ruines. Le gameplay combine des éléments de gestion de ressources et de construction avec des mécaniques d’action-RPG. Le joueur doit collecter des matériaux pour ériger plus de trente types de bâtiments différents, allant des habitations aux infrastructures agricoles et défensives. Chaque construction attire de nouveaux villageois, renforçant progressivement la communauté et ses capacités. La croissance du village s’accompagne d’une augmentation de la puissance globale du joueur, créant une boucle de progression où développement et exploration se nourrissent mutuellement.

Une mécanique centrale du jeu repose sur le système de classes, déterminé par les chapeaux que porte le joueur. Ces accessoires, imprégnés du pouvoir de la déesse, permettent de changer de classe à volonté parmi plus de vingt options disponibles. Les classes couvrent un large éventail de rôles, allant des métiers pacifiques comme fermier ou bûcheron aux spécialisations combattantes telles que guerrier ou mage. Cette flexibilité offre au joueur la possibilité d’adapter son style de jeu en fonction des situations, que ce soit pour l’exploration, le combat ou la gestion du village.

Les villageois jouent un rôle actif dans le développement et la défense de la communauté. En leur attribuant un chapeau, le joueur leur assigne une classe et une fonction spécifique. Les fermiers cultivent les champs, les cuisiniers préparent les repas, et les sentinelles montent la garde contre les monstres. Une fois leurs tâches définies, les villageois gèrent automatiquement leurs responsabilités, permettant au joueur de se concentrer sur d’autres aspects du jeu. Ils peuvent également accompagner le joueur lors de ses aventures, agissant comme des alliés aux compétences variées qui complètent celles du protagoniste.

Le système de bénédictions divines ajoute une couche stratégique supplémentaire au gameplay. En priant devant les statues de la déesse disséminées dans le monde, le joueur peut obtenir des effets bénéfiques qui influencent son style de combat. Ces bénédictions prennent différentes formes, comme l’augmentation de la puissance d’attaque, l’amélioration de la vitesse de récupération ou l’ajout d’effets élémentaires. La possibilité de cumuler plusieurs bénédictions permet de créer des combinaisons uniques, offrant une grande liberté dans la personnalisation des capacités du personnage.

La présence du Roi Démon comme voisin introduit un élément récurrent de défense du village. Régulièrement, le Roi Démon organise des « Lives », des événements au cours desquels des hordes de monstres déferlent sur le village. Le joueur doit alors organiser la défense en collaboration avec ses villageois, fortifier les infrastructures et repousser les vagues d’ennemis. Ces assauts incluent des boss puissants dont la défaite permet de révéler progressivement les secrets de ce monde ravagé. Cette mécanique de défense rappelle les systèmes de tower defense, intégrés ici dans un cadre plus large de gestion de communauté et d’exploration.

Warota: I Live Next to The Demon King’s Castle LOL propose une version PC via Steam dès l’hiver 2026, avant une sortie sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 en 2027. Le jeu se positionne comme une expérience hybride, mêlant construction de village, gestion de ressources et action-RPG, avec une narration teintée d’humour et une mécanique de classes basée sur les chapeaux qui rappelle des systèmes similaires dans d’autres titres du genre. L’accent mis sur la personnalisation des capacités et la coopération avec les villageois suggère une approche où le joueur peut façonner son expérience en fonction de ses préférences stratégiques et de son style de jeu.

Memory of Memorie : A Chill Story est un jeu d’aventure narratif axé sur la productivité, développé par BeXide pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue pour l’été 2026. Le titre propose une expérience unique où le joueur partage son espace de travail virtuel avec Memorie, une jeune sorcière apprentie vivant dans un autre monde. L’ambiance du jeu repose sur une atmosphère apaisante, renforcée par une bande-son celtique et des sons d’ambiance conçus pour favoriser la concentration.

Le gameplay s’articule autour d’un système de minuterie inspiré de la technique Pomodoro, où chaque session de travail concentré permet de débloquer de nouveaux éléments de l’histoire. Le joueur incarne un personnage qui, initialement seul face à ses tâches, voit progressivement sa routine transformée par la présence de Memorie. Au fil des sessions de concentration, des conversations informelles se déroulent entre les deux personnages, révélant peu à peu les détails de la vie quotidienne dans le village d’Elmana ainsi que les mystères entourant la jeune sorcière.

L’environnement de Memorie évolue en fonction de l’investissement du joueur. Son espace personnel se transforme au rythme des sessions de travail accomplies : des objets apparaissent, des éléments magiques se manifestent, et l’atmosphère générale gagne en chaleur et en richesse. Cette progression visuelle sert de récompense tangible pour l’effort de concentration, créant un lien direct entre l’engagement du joueur et l’évolution du monde virtuel.

Le récit se déroule dans le village d’Elmana, une petite communauté située à proximité de la capitale impériale. Protégé par l’arbre sacré Lightroot, ce lieu était jusqu’alors préservé des menaces extérieures. Cependant, une présence obscure commence à s’infiltrer dans ce monde paisible. Memorie a établi une connexion avec le joueur grâce à un sortilège capable de relier des cœurs éloignés, soulevant la question d’une possible destinée commune plutôt que d’une simple coïncidence. Le jeu invite le joueur à persévérer dans ses sessions de concentration pour découvrir l’intégralité de cette histoire partagée.

Parmi les fonctionnalités clés du jeu figurent un espace de travail fantastique et cosy, un système de suivi des sessions de concentration via un calendrier intégré, et la possibilité de débloquer de nouvelles formes de magie au fil de la progression. Le titre s’adresse particulièrement aux personnes cherchant à améliorer leur productivité dans divers contextes : études, travail ou projets créatifs. La mécanique de narration progressive, où chaque période de concentration révèle un nouveau fragment de l’histoire, offre une motivation supplémentaire pour maintenir un rythme de travail régulier.

Memory of Memorie : A Chill Story se positionne comme une expérience hybride entre jeu vidéo et outil de productivité, où l’aspect narratif sert à la fois de récompense et de motivation pour les sessions de travail. L’approche originale du studio BeXide consiste à transformer une activité souvent perçue comme solitaire et fastidieuse en une aventure partagée, où le joueur et le personnage virtuel progressent ensemble vers un objectif commun.

Moonbrella est un Metroidvania en 2D développé par le studio australien Jett Williams, dont la sortie est prévue en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam et le Microsoft Store. Le jeu se distingue par son approche innovante de la plateforme, reposant sur un système de mouvement physique et l’utilisation d’un parapluie comme outil central de progression. Le développeur, Jett Williams, a exprimé son enthousiasme pour ce projet, soulignant que la création de jeux indépendants lui permet de réaliser un rêve d’enfance tout en bénéficiant des outils modernes qui facilitent l’auto-édition.

L’univers de Moonbrella plonge le joueur dans un monde abandonné par les humains, où il incarne un robot solitaire explorant une planète déserte. Le gameplay s’articule autour d’un système de déplacement basé sur la physique, où le parapluie sert à la fois d’outil de mobilité et d’arme. Contrairement aux Metroidvania traditionnels, le jeu ne propose pas de bouton de saut classique, obligeant le joueur à maîtriser les différentes fonctionnalités de l’ombrelle pour se déplacer. En plantant la pointe du parapluie dans le sol, le personnage peut effectuer des sauts périlleux pour franchir des obstacles. L’ouverture de la toile permet de ralentir les chutes et de planer sur de longues distances, tandis que la poignée peut s’accrocher à des rebords, des lianes et d’autres éléments du décor pour escalader ou prendre de la vitesse.

Le système de progression repose sur l’amélioration continue du parapluie. En explorant le monde, le joueur découvre des pièces de rechange qui débloquent de nouvelles capacités et ouvrent l’accès à des zones auparavant inaccessibles. Cette mécanique s’inscrit dans la tradition des Metroidvania, où l’exploration et la collecte d’objets sont essentielles pour avancer dans l’aventure. Le jeu met particulièrement l’accent sur la liberté de mouvement, avec des défis de plateforme conçus pour être résolus de multiples façons, encourageant ainsi la créativité et la maîtrise des mécaniques de jeu.

L’environnement de Moonbrella est conçu comme un monde interconnecté, où chaque zone est liée aux autres. Le joueur traverse divers biomes, allant de grottes sombres à des structures anciennes en passant par un volcan actif. L’objectif principal consiste à atteindre la lune, mais le parcours est jalonné de quêtes secondaires, comme la réanimation d’un tournesol mourant prisonnier de l’ombre lunaire. La collecte de fleurs et de pierres précieuses disséminées dans le monde ajoute une dimension exploratoire supplémentaire, récompensant la curiosité du joueur.

Le jeu a été pensé avec la communauté speedrun en tête, comme en témoigne son système de mouvement expressif. Les mécaniques de plateforme sont conçues pour permettre des enchaînements fluides et des déplacements rapides, offrant aux joueurs expérimentés la possibilité d’optimiser leurs parcours. Cette orientation vers le speedrunning suggère une rejouabilité élevée et une profondeur technique qui devrait séduire les amateurs de défis chronométrés.