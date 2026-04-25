SQUARE ENIX® a annoncé la sortie de la sixième extension du jeu FINAL FANTASY XIV Online intitulée Evercold avec une date de lancement pour janvier 2027.

Le producteur et directeur Naoki Yoshida a dévoilé quelques détails de la sortie d’Evercold, lors de son discours inaugural au Fan Festival FINAL FANTASY XIV 2026 d’Anaheim, avec dans la foulée, un aperçu vidéo inédit des nouvelles aventures du guerrier de la Lumière dans le quatrième reflet.

Naoki Yoshida a aussi révélé qu’EVANGELION – Ghosts of Desire sera sur Evercold. La collaboration avec khara, inc. studio connu pour avoir travaillé sur la série japonaise réputée EVANGELION, sera au centre du nouveau raid en alliance. Depuis sa première diffusion en 1995 la série animée japonaise EVANGELION a exercé une forte influence sur de nombreux créateurs à travers le monde, que ce soit pour son intrigue complexe et mystérieuse ou pour son style graphique innovant et expressif. Par la suite la franchise s’est vu ajouter plusieurs films animés ainsi qu’une adaptation papier à son répertoire.

Durant son discours, Naoki Yoshida a aussi annoncé une révision du système de combat avec deux modes différents à la sortie d’Evercold : Reborn et Évolution. Le mode Reborn reprend le système de combat et les mécaniques de job déjà existantes tandis que le mode Évolution se concentre sur l’identité propre à chaque job. Vous pouvez retrouver plus de détails ainsi qu’une démonstration en direct du jeu à l’occasion de la table ronde sur le développement du Fan Festival 2026 d’Anaheim Jour 1 au lien suivant :

*Les nouveaux jobs d’Evercold seront uniquement jouables en mode Évolution.

La présentation de l’extension, Evercold, inclut des informations sur les sujets suivants :

Deux nouveaux jobs : un tank et un DPS physique à distance.

Augmentation du niveau maximum de 100 à 110.

Nouvelles villes.

Nouvelles zones.

De nouvelles menaces terrifiantes à vaincre.

De nouveaux alliés à rencontrer.

Nouveaux donjons.

Nouveaux défis.

Nouvelle série de raids.

Nouveau raid Fatal.

Mises à jour JcJ.

Mises à jour périodiques du contenu avec des nouveaux équipements et recettes d’artisanat ainsi que des modifications du système de renforts.

En plus du renouvellement du système de combat, Evercold et les mises à jour qui suivront donneront l’occasion aux joueurs de profiter de différentes évolutions sur le jeu global notamment :

Des modifications sur les méthodes d’acquisition des récompenses et d’optimisation de votre personnage pour les saisons PVP.

Des changements du système d’arsenal pour faciliter les transitions entres jobs.

Des ajouts sur les options de personnalisation afin de permettre à votre personnage de se démarquer plus facilement.

Pour plus d’informations sur Evercold et les prochaines mises à jour veuillez-vous rendre sur le site promotionnel au lien suivant : https://sqex.to/sMhCM

Le calendrier des prochaines sorties FINAL FANTASY XIV de 7.5x jusqu’à 8.0 a été détaillé avec un aperçu du prochain raid fatal, la « Danse démente » :

Mise à jour 7.5 (sortie le 28 avril) : Nouvelles quêtes de l’épopée, nouveau défi et la troisième partie du raid « Échos de Vana’diel ».

Mise à jour 7.51 (sortie le 2 juin) : Nouvelle planète de l’exploration cosmique « Auxesia », les commandes spéciales de Tiisol Ja et le raid fatal, la « Danse démente (fatal) ».

Mise à jour 7.55 (sortie le 28 juillet) : La suite des aventures de Hildibrand, gentilhomme détective, la partie septentrionale de l’île de Lunule et la saga des armes légendaires, les armes fantômes.

Mise à jour 7.56 (sortie le 8 septembre) : Nouvelles quêtes de l’épopée et sortie du nouveau job restreint « Dresseur »

À partir du 28 avril, l’essai gratuit du jeu acclamé par la critique FINAL FANTASY XIV Online, permettra aussi de jouer à la troisième extension Shadowbringers. Avec l’ajout du contenu jusqu’à la mise à jour 5.58 en plus du jeu de base A Realm Reborn et des extensions Heavensward et Stormblood il n’y a pas eu de meilleure occasion pour rejoindre plus de 30 millions d’aventuriers ! Les détenteurs de l’essai gratuit peuvent profiter de centaines d’heures d’expérience du jeu récompensé par de nombreux prix et d’un arc narratif équivalent à quatre titres complets de la franchise FINAL FANTASY, et ce, sans limite de temps de jeu. Apprenez-en plus sur l’essai gratuit au lien suivant : https://sqex.to/FFXIVFreeTrial

Le discours a été terminé par une annonce du président et PDG de SQUARE ENIX, Takashi Kiryu sur la sortie d’une version Nintendo Switch™ 2 de FINAL FANTASY XIV prévue pour août 2026. Une période d’accès anticipé est prévue afin de tester la stabilité des serveurs avant un lancement officiel. Les aventuriers peuvent profiter ensemble de ce vaste monde sur plus de plateformes que jamais. De plus amples détails sont disponibles ici : https://sqex.to/GBs8O

Le discours de présentation (disponible en anglais) est accessible sur YouTube via la diffusion du Fan Festival 2026 d’Anaheim Jour 1 : https://www.youtube.com/watch?v=_aCGzxWczCM

Le Fan Festival FINAL FANTASY XIV 2026 d’Anaheim se poursuit le samedi 25 avril. Les fans à la maison peuvent profiter des événements sur la scène à regarder en direct sur Twitch et YouTube (Jour 1 et Jour 2), ainsi qu’acheter des objets en jeu sortis à l’occasion de cet événement sur la boutique en ligne FINAL FANTASY XIV. Ces objets commémoratifs seront disponibles à prix réduit jusqu’au lancement de la mise à jour 7.5, le mardi 28 avril. Qui plus est, cette année les représentations piano et de THE PRIMALS sont disponibles via diffusion vidéo payante.