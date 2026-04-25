Une nouvelle vague de promotions vient d’apparaître sur le Nintendo eShop, cette fois-ci portée par Koei Tecmo. L’éditeur propose une sélection variée de titres, couvrant plusieurs de ses licences phares, avec des réductions appliquées à plus de trente jeux. Les joueurs peuvent profiter de ces offres jusqu’au 6 mai 2026, avec des prix atteignant des niveaux historiquement bas pour certains titres.

Parmi les jeux concernés, la série Atelier occupe une place centrale, avec des remises sur la quasi-totalité de ses opus. Les versions DX des différents épisodes, ainsi que les packs regroupant plusieurs jeux, sont particulièrement mis en avant. Par exemple, Atelier Meruru DX et Atelier Rorona DX voient leur prix chuter à 9,99 euros, contre 39,99 euros initialement, soit une réduction de 75 %. D’autres titres comme Atelier Lulua ou Atelier Totori DX bénéficient également de baisses significatives, passant respectivement de 59,99 euros à 14,99 euros et de 39,99 euros à 9,99 euros.

La série Atelier Ryza n’est pas en reste, avec des versions DX de ses trois épisodes disponibles à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros. Le Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, qui regroupe l’intégralité de la trilogie, est proposé à 80,99 euros, contre 89,99 euros auparavant. Ces offres s’appliquent aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2, selon les titres.

Du côté des jeux de combat et d’action, Koei Tecmo propose également des réductions sur plusieurs de ses licences historiques. Dynasty Warriors: Origins, un titre exclusif à la Nintendo Switch 2, est disponible à 44,99 euros, contre 59,99 euros à son lancement. Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition et Dynasty Warriors 9 Empires voient leurs prix passer respectivement à 23,99 euros et 29,99 euros, contre 39,99 euros et 59,99 euros auparavant. Samurai Warriors 5 et Warriors Orochi 4 Ultimate sont également en promotion, avec des tarifs réduits de moitié, à 29,99 euros chacun.

Les amateurs de jeux d’horreur ne sont pas oubliés, avec Fatal Frame 2 Remake, disponible à 39,99 euros sur Nintendo Switch 2, contre 49,99 euros initialement. Wild Hearts S, une version enrichie du jeu de survie et de craft, est proposé à 24,99 euros, soit une réduction de 50 % par rapport à son prix d’origine.

D’autres titres comme Ninja Gaiden: Master Collection, Fate/Samurai Remnant ou encore Monster Rancher 1 & 2 DX bénéficient également de baisses de prix. Ninja Gaiden: Master Collection passe ainsi à 19,99 euros, contre 39,99 euros à sa sortie, tandis que Fate/Samurai Remnant est disponible à 27,99 euros, contre 39,99 euros auparavant.