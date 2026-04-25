Le prochain opus de la série Utawarerumono, intitulé Past and Present Rediscovered, a été annoncé plus tôt cette année pour une sortie sur Nintendo Switch 2 au Japon le 28 mai 2026. Un nouveau trailer de gameplay vient d’être partagé, offrant un aperçu plus détaillé de ce qui attend les joueurs. Ce dernier met en scène les doubleurs Kentaro Tone, qui prête sa voix à Oshtor et Halu, Yuuya Uchida, voix de Mikazuchi, ainsi que Yuuki Kuwahara, qui incarne Shunrai et Mira. La vidéo, d’une durée de 77 minutes, montre les comédiens (de doublages) jouant à la version PlayStation 5 du jeu, tout en commentant leur expérience.

Utawarerumono: Past and Present Rediscovered marque un tournant dans la franchise en adoptant un système de combat au tour par tour, une première pour la série, qui s’éloigne ainsi de la formule visual novel combinée à des éléments de tactical RPG des précédents épisodes. Le jeu reprend le système de l’Action Ring, introduit dans Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten, tout en l’enrichissant de nouvelles mécaniques et améliorations. Ce système permet aux joueurs de visualiser l’ordre des actions des personnages pendant les combats, ajoutant une couche stratégique supplémentaire.

L’aventure principale est estimée à environ 35 heures pour les joueurs qui prennent le temps d’écouter l’intégralité des doublages et de lire attentivement les textes. Ceux qui privilégient un rythme plus rapide pourront terminer le jeu en 20 à 25 heures. Le titre proposera également une bande-son composée d’environ 100 nouvelles compositions musicales, renforçant l’immersion dans son univers riche et narratif.

L’histoire prend place dans le grand État de Yamato, une nation gouvernée par un empereur considéré comme une divinité incarnée. Après avoir repoussé l’invasion de l’État ennemi d’Arva Shulan, Oshtor, Mikazuchi, Munechika et Shunya ont été célébrés comme des héros, ramenant la paix à Yamato. Pourtant, une ombre plane à nouveau sur le pays, alors que des phénomènes étranges et des monstres apparaissent aux quatre coins du territoire. Ces événements, apparemment sans lien, convergent vers une même conclusion, tandis que les anciens compagnons se retrouvent pour faire face à cette nouvelle menace. Leur quête les mènera vers un destin légendaire, où un long sommeil touche à sa fin dans un berceau enveloppé de brume blanche.

Le jeu réunit les quatre héros principaux, qui reviennent avec leurs doubleurs originaux mais arborent désormais des designs plus matures. Ces nouveaux visuels ont été révélés lors d’un livestream organisé par AQUAPLUS, où des comparaisons avec leurs apparences précédentes ont été présentées. L’illustration clé utilisée pour la jaquette du jeu contient également un clin d’œil à Kuon de Mask of Deception, avec une pose de Shunya reprenant un visuel emblématique de l’héroïne.

Initialement prévu pour la fin de l’année 2025, Utawarerumono: Past and Present Rediscovered a été repoussé à 2026. Le jeu sortira simultanément sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 au Japon, ainsi que sur PC via Steam dans le monde entier. Pour l’instant, AQUAPLUS, récemment racheté par Yuke’s, n’a pas encore confirmé de date de sortie pour les versions occidentales. Le studio présente cet opus comme l’aboutissement de tout ce que la série Utawarerumono a pu offrir jusqu’à présent, mêlant exploration, narration approfondie et combats stratégiques dans un univers où passé et présent s’entremêlent.