La sortie de Resident Evil Requiem sur Nintendo Switch 2 a constitué une surprise majeure pour les fans de la série, mais aussi pour Capcom elle-même. Annoncée en même temps que les versions sur les autres plateformes, cette itération a non seulement égalé les attentes en termes de contenu, mais a également dépassé les performances techniques escomptées par les développeurs. Akifumi Nakanishi et Masato Kumazawa, membres clés de l’équipe de développement, ont partagé leur étonnement face à la qualité de l’expérience sur Switch 2 lors d’un entretien avec DenFamiNicoGamer. Nakanishi a révélé que l’équipe a été stupéfaite en constatant à quel point le jeu tournait bien sur la console portable, un sentiment renforcé par les retours positifs des joueurs. Le Metascore de la version Switch 2 a même surpassé celui de la version PlayStation 5, un exploit qui témoigne de l’optimisation poussée réalisée par Capcom.

Cette performance technique n’est pas anodine. Elle a permis à Requiem d’atteindre un public plus large, notamment parmi les joueurs ne possédant pas de matériel haut de gamme. Kumazawa a souligné que la sortie simultanée des versions Switch 2 de Resident Evil 7 et Resident Evil Village a joué un rôle clé dans cette expansion. De nombreux joueurs ont commencé par Resident Evil 7 avant de se tourner vers Requiem, une progression naturelle qui a facilité l’accès à la franchise pour des néophytes. Cette dynamique a permis à Capcom de toucher des joueurs qui, jusqu’alors, n’avaient pas les moyens de jouer à ces titres sur d’autres plateformes. La portabilité de la Switch 2 a ainsi comblé un vide, offrant une solution pratique pour découvrir ou redécouvrir l’univers de Resident Evil.

Le succès commercial de Requiem est tout aussi impressionnant. Deux semaines après sa sortie, le jeu a dépassé les 6 millions d’exemplaires vendus dans le monde, un chiffre qui reflète une adoption massive et équilibrée entre les différentes régions. Contrairement à certains titres qui connaissent des pics de ventes localisés, Requiem a séduit un public mondial, confirmant la stratégie de Capcom visant à élargir l’audience de la série. Cette approche s’est traduite par des choix de game design accessibles, comme la possibilité de basculer entre les perspectives à la troisième et à la première personne. Les données de gameplay montrent que 90 % des joueurs ont opté pour la vue à la troisième personne lors de la campagne de Leon, tandis que 60 % ont préféré la vue à la première personne pour celle de Grace. Ces préférences varient selon les régions et les plateformes : les joueurs asiatiques et japonais privilégient majoritairement la troisième personne, tandis que les joueurs sur PC tendent vers la première personne. Kumazawa a expliqué cette tendance par l’influence des habitudes de jeu, un facteur que l’équipe avait anticipé.

L’accessibilité était au cœur de la philosophie de développement de Requiem. Nakanishi a décrit le jeu comme une tentative de revenir aux racines de la série, tout en créant une expérience accueillante pour les nouveaux joueurs. Contrairement à Resident Evil 7, qui misait sur une immersion claustrophobe et angoissante, Requiem a été conçu pour offrir une ambiance plus ouverte, presque invitante. Nakanishi a comparé cette approche à celle d’un magasin bien éclairé, où les joueurs peuvent entrer et explorer sans se sentir submergés. Cette volonté de simplifier l’expérience sans sacrifier la profondeur a porté ses fruits, comme en témoignent les retours des joueurs occasionnels, qui ont découvert la série grâce à ce titre. Certains ont même avoué avoir acheté le jeu après avoir regardé des streams, pour réaliser à quel point l’expérience était différente – et plus effrayante – en solo.

Le développement de Requiem a été marqué par une philosophie de « soustraction », un principe cher à Nakanishi. L’équipe a régulièrement revu et simplifié le contenu pour éviter de surcharger le joueur, une démarche qui rappelle l’édition d’un film ou d’un texte. Cette méthode a conduit à des décisions radicales, comme la suppression de chapitres entiers jugés superflus. Nakanishi a évoqué l’existence d’un « chapitre 2 fantôme », similaire à celui qui avait été abandonné lors du développement de Resident Evil 7. Ces choix, bien que difficiles, ont permis de maintenir un rythme narratif fluide et une expérience de jeu intuitive. L’objectif était clair : créer un jeu qui reste accessible même aux joueurs les moins expérimentés, sans pour autant aliéner les fans de longue date. Cette approche a été particulièrement visible dans la réinterprétation de Raccoon City, un lieu emblématique de la série. Plutôt que de surcharger le joueur avec des références aux anciens titres, l’équipe a opté pour une exploration modulaire, permettant aux novices de traverser la ville sans encombre, tandis que les vétérans pouvaient s’attarder sur des détails nostalgiques.

Les personnages ont également joué un rôle central dans le succès de Requiem. Leon et Grace, les deux protagonistes, ont été conçus pour offrir des expériences de jeu distinctes, mais complémentaires. Leon, désormais quinquagénaire, incarne une maturité et une résilience qui contrastent avec son passé de héros impétueux. Grace, quant à elle, représente une nouvelle génération de personnages, avec une personnalité plus vulnérable et une évolution narrative marquée par une quête de rédemption. Son parcours, marqué par une peur initiale qui se transforme en détermination, a particulièrement touché les joueurs. Les performances vocales, tant en japonais qu’en anglais, ont été saluées pour leur authenticité, renforçant l’attachement des joueurs à ces personnages. Nakanishi a souligné que Grace a suscité un engouement inattendu, avec des joueurs exprimant un sentiment de fierté parentale après avoir suivi son évolution. Cette connexion émotionnelle a même inspiré des créations de fans, comme des fanarts ou des récits alternatifs, témoignant de l’impact durable du personnage.

Le gameplay de Requiem a également été pensé pour encourager l’expérimentation. Les joueurs ont rapidement découvert des mécaniques subtiles, comme la possibilité d’utiliser le zombie Noisy pour éliminer d’autres ennemis, ou la réduction du temps de convergence des viseurs en position accroupie. Ces détails, bien que mineurs, ont enrichi l’expérience et démontré l’attention portée aux interactions entre le joueur et l’environnement. Nakanishi a mentionné une astuce méconnue : tirer en position accroupie accélère légèrement la convergence du viseur, un effet encore plus marqué lorsque le joueur se cache derrière un obstacle. Ces petites touches, souvent découvertes par hasard, ont contribué à la richesse du jeu et à son potentiel de rejouabilité.

L’un des moments les plus marquants de Requiem a été la résolution collaborative du « dernier mystère », un défi conçu pour être résolu par la communauté. Inspirée par des expériences similaires dans Resident Evil 7, cette énigme a été résolue en un temps record, bien plus rapidement que ce que l’équipe avait anticipé. Nakanishi avait espéré que le mystère tiendrait au moins deux semaines, mais les joueurs ont réussi à le percer en quelques jours seulement. Ce phénomène illustre la puissance de l’intelligence collective, capable de résoudre des énigmes complexes grâce à l’accumulation de coïncidences et de partages d’informations. Pour Nakanishi, cette expérience a été une leçon précieuse, soulignant l’importance de concevoir des défis qui tiennent compte de la taille et de la diversité de la communauté de joueurs.

Les retours des joueurs, qu’ils soient positifs ou critiques, ont joué un rôle crucial dans la motivation de l’équipe. Nakanishi et Kumazawa ont tous deux souligné l’importance des réseaux sociaux et des plateformes de streaming pour comprendre l’impact de leur travail. Les streams de joueurs découvrant la série pour la première fois, souvent guidés par des fans expérimentés, ont été particulièrement gratifiants. Ces moments ont confirmé que Requiem avait réussi à attirer une nouvelle audience, tout en satisfaisant les attentes des fans de longue date. Les créations de fans, comme les fanarts ou les cosplays, ont également impressionné l’équipe par leur qualité, au point que Nakanishi a avoué avoir parfois confondu certaines œuvres avec des éléments officiels.

L’avenir de Requiem s’annonce tout aussi prometteur. Capcom a déjà annoncé l’arrivée d’un DLC narratif, actuellement en développement, ainsi qu’un mini-jeu prévu pour mai. Ce dernier, accessible après avoir terminé le jeu principal, promet de prolonger l’expérience pour les joueurs en quête de défis supplémentaires. Kumazawa a encouragé les joueurs à terminer le jeu pendant les vacances de Golden Week pour profiter pleinement de ce contenu additionnel. Par ailleurs, la sortie d’un amiibo dédié à Requiem est prévue pour le 30 juillet, offrant aux joueurs des skins exclusifs et des répliques inédites pour la version Switch 2. Kumazawa a également laissé entendre que les costumes exclusifs, initialement réservés aux éditions limitées, pourraient être rendus disponibles à l’achat à l’avenir, une nouvelle qui ravira les collectionneurs.