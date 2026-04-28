La sortie de Tales of Arise : Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2, prévue le 22 mai prochain, s’accompagne d’une nouvelle bande-annonce centrée sur son protagoniste, Alphen. Surnommé « l’Homme au Masque de Fer », ce guerrier dahnan incarne la figure centrale du récit, porteur d’un destin aussi lourd que son mystère.

Alphen souffre d’une amnésie totale et d’une particularité physique troublante : l’incapacité à ressentir la douleur. Cette condition, aussi bien une malédiction qu’une force, le distingue des autres combattants. Son parcours est marqué par une colère profonde envers l’oppression des Renans, la race dominante qui exploite la planète Dahna et ses habitants. Malgré son passé obscur, Alphen se révèle être un leader charismatique, guidé par une compassion sincère pour son peuple. Son évolution le mène à devenir l’une des figures majeures de la rébellion contre les Renans, unissant les Dahnans dans leur lutte pour la liberté.

Le trailer diffusé par Bandai Namco offre un aperçu de ses motivations, de ses combats et de sa relation avec les autres personnages clés de l’aventure. On y découvre son style de combat dynamique, mêlant fluidité et puissance brute, ainsi que des moments clés de son développement narratif. Son masque, symbole de son identité perdue, joue un rôle central dans son arc, tout comme sa quête pour comprendre les origines de sa condition.

Tales of Arise : Beyond the Dawn Edition est une édition spéciale qui inclut non seulement le jeu de base, mais aussi l’extension Beyond the Dawn, qui prolonge l’histoire originale avec de nouveaux arcs narratifs, des donjons supplémentaires et des quêtes annexes. Les joueurs bénéficieront également de contenus DLC, dont des costumes alternatifs et des accessoires pour personnaliser leurs personnages.

Le jeu, déjà acclamé pour son système de combat hybride mêlant action en temps réel et stratégies tactiques, promet une expérience immersive sur Switch 2. Alphen, avec son histoire poignante et son charisme, incarne l’âme de cette épopée, où la lutte pour la justice et la quête d’identité s’entremêlent dans un univers riche et visuellement époustouflant. La sortie du 22 mai offrira aux joueurs l’occasion de plonger dans cette aventure, où chaque coup porté par Alphen résonne comme un pas de plus vers la rédemption de Dahna.