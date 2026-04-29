Commencez à jouer dès aujourd’hui grâce au transfert de données de sauvegarde et découvrez les bonus de précommande associés aux versions numériques et physiques avec notamment une carte Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Zack Fair, avec une illustration alternative de Tetsuya Nomura inclus dans les éditions physiques Nintendo Switch™ 2.

Préparez-vous pour le dernier volet de la trilogie remake, toujours en développement.

Aujourd’hui, SQUARE ENIX a sorti une démo gratuite de FINAL FANTASY ™VII REBIRTH, le second titre du projet FINAL FANTASY VII remake, sur Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et Xbox PC en tant que titre Xbox Play Anywhere. Tout progrès sur la démo sera transférable sur la version complète du jeu à sa sortie le 3 juin 2026. Les joueurs qui téléchargent et jouent à la démo pourront obtenir un mogrigri, un accessoire qui augmente le nombre de ressources extraites ainsi qu’un ensemble de survie.

Téléchargez la démo gratuite pour Nintendo Switch™ 2 ici : LINK

Téléchargez la démo gratuite pour Xbox Series X|S et Xbox PC ici : LINK

La démo permet de jouer aux chapitres 1 et 2 du jeu complet. Le premier chapitre nous plonge dans les souvenirs de Cloud Strife alors qu’il partage une tragédie parvenue cinq ans auparavant, « l’accident de Nibelheim ». Incarnez un Cloud plus jeune et le légendaire héros de guerre Séphiroth durant leur enquête sur des monstres apparus dans les alentours de la ville natale de notre protagoniste. Lorsqu’une terrible vérité est dévoilée, le cours de leur vie et le destin de la planète entière sont transformés à jamais.

Le second chapitre voit Cloud et ses compagnons démarrer leur nouvelle aventure à travers à la Prairie. Profitez de plusieurs heures de combats palpitants, trouvez des trésors cachés et des histoires annexes et jouez au fantastique jeu de carte, Queen’s Blood. Découvrez un système de combat acclamé par les critiques avec ses nouvelles compétences synchronisées ainsi que son mélange très apprécié entre action en temps réel et commandes stratégiques. Utilisez les nouvelles aides de jeu à votre avantage et concentrez-vous sur l’histoire principale grâce à des options qui vous permettent d’obtenir des PV et PM illimités, une jauge ATB toujours remplie et d’apprendre les compétences d’arme plus rapidement.

Les joueurs peuvent précommander le jeu complet aux liens ci-joints, Nintendo Switch 2™ et Xbox afin de recevoir les bonus suivants :

Édition numérique Standard : cette version inclut la matéria d’invocation : Trio de mogs, la protection armille Shinra type 2 et l’armille Midgar série 2. Édition numérique Deluxe : cette version inclut les bonus de la version Standard en plus des suivants la matéria d’invocation : Pot magique, l’accessoire : Ras-de-cou du cycle de la vie, la protection : Bracelet orchidée, l’artbook numérique et la mini bande-son numérique du jeu.

Édition physique : Les précommandes de l’édition physique de la version Nintendo Switch 2™ sont accompagnées d’une carte Magic: The Gathering—FINAL FANTASY Zack Fair, avec une illustration alternative de Tetsuya Nomura. Dans la limite des stocks disponibles.

Les deux versions de l’édition numérique sont disponibles avec une réduction de 20% jusqu’au 10 juin 2026.