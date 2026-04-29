Le 11 juin prochain marquera la sortie de Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, une nouvelle déclinaison du célèbre jeu de société adaptée à l’univers de Star Wars. Développé par Behaviour Interactive et édité par Ubisoft, ce titre propose une expérience revisitée du Monopoly, intégrant des mécaniques de jeu d’équipe et des personnages emblématiques de la saga. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam et l’Epic Games Store, le jeu se positionne comme une alternative dynamique aux versions traditionnelles du Monopoly, en misant sur la stratégie collective et l’immersion dans l’univers de Star Wars.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes au prix de 29,99 dollars, 24,99 livres sterling, 29,99 euros ou 4 180 yens, selon les régions. Les joueurs qui optent pour une précommande bénéficieront de deux skins de dés exclusifs : l’un à l’effigie des Jawas, symbolisant la ruse et la capacité à trouver des opportunités là où personne ne les attend, et l’autre représentant un stormtrooper, incarnant l’ordre et la précision de l’Empire galactique. Ces ajouts cosmétiques, bien que mineurs, reflètent l’attention portée aux détails et à l’immersion dans l’univers Star Wars, un élément central de cette adaptation.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains se distingue avant tout par son approche collaborative et compétitive. Contrairement au Monopoly classique, où chaque joueur agit individuellement, ce titre introduit des modes de jeu en équipe, permettant aux joueurs de s’affronter en deux contre deux ou trois contre trois. Cette mécanique transforme radicalement l’expérience de jeu, en encourageant la coordination et la stratégie collective. Les joueurs peuvent ainsi former des alliances avec des amis ou des membres de leur famille, que ce soit en ligne ou en local, pour dominer la galaxie. Cette dimension sociale est renforcée par la possibilité de choisir parmi une large sélection de personnages issus de l’univers Star Wars, chacun doté de capacités uniques. Que ce soit Luke Skywalker, Darth Vader, Darth Maul ou la Princesse Leia, chaque personnage apporte une touche stratégique distincte, permettant aux joueurs d’adapter leur approche en fonction de leur équipe.

L’une des innovations majeures de ce titre réside dans l’introduction d’événements dynamiques, appelés GO events, qui viennent perturber le déroulement classique du Monopoly. Ces événements, déclenchés aléatoirement, peuvent modifier radicalement l’équilibre du jeu en un instant, par exemple en redistribuant les propriétés ou en introduisant des bonus ou des pénalités. Cette mécanique ajoute une couche de suspense et de réactivité, obligeant les joueurs à constamment ajuster leur stratégie. Les propriétés, quant à elles, changent de mains plus fréquemment que dans le Monopoly traditionnel, ce qui maintient un niveau d’incertitude jusqu’à la dernière minute. Cette fluidité renforce l’aspect compétitif du jeu, en évitant les situations de blocage prolongées et en maintenant l’engagement des joueurs tout au long de la partie.

Le jeu propose également une grande variété de contenus déblocables, notamment des cosmétiques pour personnaliser l’apparence des pions, des plateaux ou des dés. Ces éléments, bien que purement esthétiques, contribuent à prolonger l’intérêt des joueurs en offrant des possibilités de personnalisation. Chaque partie devient ainsi une expérience unique, influencée par les choix de personnages, les stratégies adoptées et les événements aléatoires. Cette rejouabilité est l’un des atouts majeurs de Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, qui vise à séduire aussi bien les fans de Star Wars que les amateurs de jeux de société en quête d’une expérience renouvelée.

L’intégration de l’univers Star Wars ne se limite pas à l’esthétique ou aux personnages. Le jeu reprend des lieux emblématiques de la saga, couvrant toutes les époques, des déserts de Tatooine aux forêts d’Endor, en passant par les couloirs de l’Étoile de la Mort. Ces décors, associés à des moments cinématiques iconiques, plongent les joueurs dans une atmosphère immersive, renforcée par une bande-son inspirée des films. Cette fidélité à l’univers original est un élément clé pour les fans, qui retrouveront avec plaisir des références et des clins d’œil à la saga.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains s’adresse à un public varié, des joueurs occasionnels aux passionnés de Star Wars et de jeux de stratégie. Son approche accessible, combinée à des mécaniques profondes et à une forte dimension sociale, en fait un titre adapté aux soirées en famille ou entre amis. Les modes en ligne et en local permettent de jouer avec des proches, quel que soit leur niveau d’expérience, tandis que les capacités uniques des personnages offrent une courbe d’apprentissage progressive. Les joueurs peuvent ainsi expérimenter différentes combinaisons de héros et de méchants pour découvrir celles qui correspondent le mieux à leur style de jeu.