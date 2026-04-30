Près de trente ans après sa sortie originale, Blood fait son retour sur Nintendo Switch 2 avec Blood: Refreshed Supply, une édition définitive annoncée pour le 7 mai. Initialement prévu pour décembre 2025 sur Nintendo Switch avant d’être repoussé puis basculé sur la nouvelle console de Nintendo, ce titre culte développé par Monolith Productions en 1997 promet de ravir les amateurs de FPS rétro et d’horreur lovecraftienne. Cette version s’appuie sur le travail réalisé avec Blood: Fresh Supply sur PC en 2019, tout en y ajoutant des améliorations techniques et du contenu inédit, faisant d’elle l’édition la plus aboutie à ce jour.

Larry Kuperman, vice-président du développement business chez Nightdive Studios, a souligné l’engouement des fans pour une sortie console de ce classique méconnu en Occident. Refreshed Supply se présente comme la version ultime du jeu, intégrant des optimisations graphiques – dont une résolution 4K et un framerate déverrouillé – ainsi qu’un contenu enrichi. Parmi les nouveautés, deux scénarios inédits seront proposés : Marrow, disponible dès le lancement, et Death Wish, qui arrivera via une mise à jour gratuite post-sortie. Le multijoueur a également été repensé, avec un support jusqu’à huit joueurs en ligne ou en écran splitté local, ainsi que plusieurs modes de jeu, dont un mode coopératif, un Bloodbath en PvP et un mode Capture du drapeau en 4 contre 4. Autre atout majeur, la compatibilité avec les mods créés par la communauté permettra aux joueurs d’étendre encore davantage l’expérience.

Le jeu plonge le joueur dans la peau de Caleb, un pistolero mort-vivant en quête de vengeance contre Tchernobog, le dieu sombre qui l’a trahi. Ancien commandant de la Cabale et l’un des Élus de Tchernobog, Caleb a été assassiné avec ses camarades avant de revenir d’entre les morts pour régler ses comptes. Son arsenal, aussi varié que destructeur, mêle armes conventionnelles et artefacts occultes. Le joueur pourra ainsi manier des classiques comme le fusil à pompe ou la mitraillette, mais aussi des armes plus exotiques, telles que le lance-flammes, la poupée vaudou ou la Sangsue, une arme biologique capable de drainer la vie de ses ennemis. Les 42 niveaux du jeu regorgent de pièges et d’ennemis, des cultistes aux gargouilles volantes en passant par des chiens de l’enfer cracheurs de feu, le tout dans une ambiance horrifique et ultra-violente caractéristique de l’œuvre originale.

Blood: Refreshed Supply ne se contente pas d’être une simple réédition. Le jeu a été reconstruit à partir du code source original et inclut des éléments inédits, comme des niveaux coupés, de l’art conceptuel, des sprites inutilisés et des scènes cinématiques remasterisées. Les options de gameplay ont également été étendues, avec des améliorations du comportement des ennemis, des effets météorologiques – une fonctionnalité retrouvée dans le code source après avoir été abandonnée – et des corrections de bugs présents dans les niveaux d’origine. Le jeu propose par ailleurs une prise en charge des manettes personnalisables, un netcode réécrit pour des parties en ligne fluides, ainsi que la possibilité d’écouter les musiques CD ou MIDI d’origine.

Cette édition inclut également les extensions Plasma Pak et Cryptic Passage, ainsi que la version originale de Blood, offrant ainsi une expérience complète pour les nostalgiques comme pour les nouveaux joueurs. Avec son mélange de violence stylisée, d’humour noir et d’atmosphère oppressante, Blood: Refreshed Supply s’annonce comme un hommage fidèle à l’esprit du FPS des années 90, tout en s’adaptant aux standards modernes. Après plusieurs reports et un changement de plateforme, sa sortie sur Nintendo Switch 2 le 7 mai.