Le 30 juillet prochain marquera le retour d’un classique méconnu en Occident avec la sortie mondiale de Culdcept The First Saturn Tribute sur PC via Steam. Le titre, développé à l’origine pour la SEGA Saturn en 1997, bénéficiera d’une sortie décalée sur consoles le 8 septembre pour les joueurs occidentaux, couvrant PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch. L’éditeur Clear River Games a confirmé que les versions physiques accompagneront les éditions numériques sur PS5 et Switch dès leur lancement, une première pour la franchise en dehors du Japon.

Initialement publié sous le simple titre Culdcept The First au Japon, le jeu avait rapidement séduit les amateurs de jeux de société stratégiques grâce à son mélange unique de deck-building et de conquête de territoires. Son univers fantasy, peuplé de créatures aux designs détaillés, avait contribué à forger sa réputation de titre culte. Pourtant, malgré son succès critique et son statut de référence sur Saturn, il était resté inaccessible aux joueurs occidentaux pendant près de trois décennies. Cette réédition, fruit d’un partenariat entre Clear River Games, City Connection et Omiya Soft, comble enfin cette lacune en proposant une version localisée en anglais, enrichie de fonctionnalités modernes pour s’adapter aux attentes actuelles.

L’histoire plonge le joueur dans l’univers de Culdra Space, un monde façonné par la déesse Culdra, créatrice du Culdcept, un livre capable de manipuler les forces de la création. Le joueur incarne un Cepter, un stratège chargé de bâtir un deck de 50 cartes pour conquérir des territoires. Le gameplay repose sur un système de déplacement dicté par des dés, où chaque case du plateau peut être revendiquée en y plaçant une créature. Les cartes de sorts permettent d’influencer les jets de dés, de renforcer ses unités ou de saboter les adversaires. Atterrir sur un territoire ennemi impose un péage en Magic Power, une ressource essentielle pour progresser. La victoire revient au premier joueur à accumuler suffisamment de Magic Power et à revenir au château, après quoi un ensemble de cartes aléatoires est attribué en fonction du classement, offrant une opportunité d’affiner sa stratégie pour les parties suivantes.

Pour moderniser l’expérience sans trahir l’esprit de l’original, les développeurs ont intégré plusieurs améliorations qualitatives. La fonction Rewind permet de revenir à tout point de contrôle passé, comme un fort ou le château, tandis que le Quick Save autorise des sauvegardes et chargements à la demande, indépendamment du système de sauvegarde principal. Un Bonus Pack optionnel augmente le nombre de cartes de récompense en fin de partie, et la nouvelle fonction Reveal Hands affiche en permanence les mains des joueurs à l’écran, une information auparavant limitée à des moments précis. Enfin, le jeu propose un basculement entre les langues japonaise et anglaise, une aubaine pour les puristes comme pour les nouveaux venus.

Les éditions physiques et numériques seront disponibles simultanément sur Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 34,99 dollars ou 29,99 euros pour l’édition standard. Une Cepter Edition deluxe, au tarif de 79,99 dollars ou 69,99 euros, sera également proposée, bien que son contenu exact n’ait pas été détaillé. Cette sortie intervient après des années de demandes de la part des fans occidentaux, qui n’avaient jusqu’ici accès qu’à des suites sorties sur consoles plus récentes, comme Culdcept SAGA sur Xbox 360. Avec cette réédition, Clear River Games et ses partenaires offrent non seulement une seconde vie à un titre fondateur, mais aussi une porte d’entrée vers un genre hybride, à la croisée des jeux de plateau et des jeux de cartes stratégiques.