Akupara Games et le développeur Joe Richardson ont officialisé The Immortal John Triptych, une compilation réunissant trois jeux d’aventure point-and-click acclamés par la critique : Four Last Things, The Procession to Calvary et Death of the Reprobate. Cette anthologie, qui promet des bonus inédits, des scènes coupées et des améliorations qualitatives, sera disponible en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Une sortie multiplateforme qui marque l’aboutissement d’une trilogie aussi absurde qu’intelligente, déjà saluée pour son mélange unique d’humour noir, d’art Renaissance et de mécaniques de jeu soignées.

Joe Richardson, connu pour son approche décalée et son sens aigu de la provocation, n’a pas manqué de commenter l’annonce avec son style caractéristique. Dans un communiqué de presse, il a comparé l’expérience de jouer à un jeu d’aventure point-and-click sur console à celle de lire Rabelais sur une liseuse, qualifiant le tout de « vil et abominable » avant d’ajouter que les joueurs, ces « ignorants païens », allaient adorer. Une déclaration qui résume à elle seule l’esprit de la trilogie : un mélange de références culturelles érudites et de gags potaches, le tout servi par une esthétique visuelle directement inspirée des peintures de la Renaissance.

The Immortal John Triptych se présente comme une compilation remasterisée, unifiant les trois titres sous une interface modernisée et une expérience de jeu optimisée. Les joueurs bénéficieront d’une refonte complète de l’interface utilisateur, d’un support complet des manettes, ainsi que de scènes inédites et de bonus jamais dévoilés auparavant. Les possesseurs des jeux sur PC ne seront pas en reste, puisque Akupara Games proposera un DLC intitulé The Immortal John Triptych: Weird Extra Content Art Gallery Thing-y, disponible sur Steam. Ceux qui possèdent déjà l’un des trois titres verront les autres se débloquer automatiquement dans la compilation après achat. Pour célébrer cette sortie, une mise à jour gratuite sera également déployée sur les versions individuelles des jeux, harmonisant leur contenu et améliorant leur jouabilité.

Chacun des trois jeux propose une aventure autonome, mais tous s’inscrivent dans un même univers, peuplé de personnages récurrents et de thèmes communs. Four Last Things plonge le joueur dans une quête eschatologique où il devra affronter les quatre fins dernières de la tradition chrétienne – la mort, le jugement, l’enfer et le paradis – à travers des énigmes et des interactions absurdes. The Procession to Calvary suit les péripéties d’une procession religieuse qui tourne au chaos, tandis que Death of the Reprobate explore les conséquences d’un pacte faustien dans un cadre tout aussi grotesque que méticuleusement conçu. Les trois titres partagent une direction artistique unique, assemblant des centaines de peintures Renaissance, rococo et romantiques pour créer un monde cohérent et visuellement saisissant. La bande-son, composée de morceaux classiques et de compositions originales d’Eduardo Antonello, utilise des instruments d’époque pour renforcer l’immersion, avec des thèmes qui évoluent au fil de l’histoire.

Les mécaniques de jeu reposent sur un système de verb coin, une interface circulaire permettant d’interagir avec les objets et les personnages via des verbes d’action, ainsi qu’un inventaire simplifié en drop-down. Ce système, à la fois intuitif et moderne, facilite la prise en main tout en conservant l’esprit des point-and-click classiques. Les énigmes, bien que souvent farfelues, suivent une logique interne rigoureuse, évitant les pièges des jeux du genre où les solutions semblent arbitraires. L’humour, quant à lui, oscille entre références savantes et plaisanteries scatologiques, avec une prédilection marquée pour les gags sur les fesses, traités avec le plus grand sérieux. Cette approche, qui pourrait sembler contradictoire, fonctionne grâce à un équilibre subtil entre absurdité et cohérence narrative.

Avec des notes Metacritic de 83, 78 et 81 pour les trois titres, ainsi que des avis Overwhelmingly Positive sur Steam, la trilogie a déjà conquis un public fidèle, mêlant amateurs de jeux d’aventure, d’art classique et d’humour noir. The Immortal John Triptych devrait élargir encore cette audience en offrant une expérience complète, accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu’aux fans de la première heure. La compilation incarne parfaitement l’ambition de Joe Richardson : créer des jeux qui, malgré leur apparente légèreté, abordent des thèmes profonds avec une intelligence rare, le tout enveloppé dans une esthétique somptueuse et une écriture aussi drôle que subversive.