Développé par Heart Machine (Hyper Light Drifter, Solar Ash) et édité par Devolver Digital, Possessor(s) est un jeu d’aventure dynamique en side scrolling dans un vaste monde interconnecté. Bonne nouvelle : il est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2.

Dans les ruines tentaculaires de Sanzu City, Possessor(s) suit les pérégrinations de Luca, une lycéenne dont la vie est chamboulée par une catastrophe interdimensionnelle. Gravement blessée, elle ne doit son salut qu’à sa rencontre avec Rhem, un puissant démon à la recherche d’un hôte. Ensemble, ils vont devoir se battre pour survivre, trouver les réponses derrière ce cataclysme et se confronter aux horreurs qui rodent dans les recoins de cette cité fracturée.

Possessor(s) mélange des combats virevoltant, de la plateforme précise et de l’exploration fascinante dans la droite lignée des meilleurs Metroidvanias. Ce vaste monde interconnecté est le cadre idéal pour permettre à Luca d’enchaîner les combos stylés et les cabrioles pour atteindre de nouvelles zones à explorer. D’immenses immeubles dévastés, des aquariums inondés et autres environnements obsédants profitent d’une réalisation sublime avec des personnages dessinés à la main et des décors majestueux en 3D.

Possessor(s) est disponible dès à présent sur Nintendo Switch 2 au prix de 9,99 € – nouveau prix permanent pour le jeu. Prenez possession de possessorsgame.com pour en savoir plus.