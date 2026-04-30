Une nouvelle mise à jour est disponible pour Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, marquant la version 3.0.3 du jeu. Cette actualisation introduit plusieurs modifications, dont la plus notable concerne la statue en forme de feuille, initialement distribuée pour célébrer le 25e anniversaire de la série. Désormais, cet objet décoratif peut être acheté directement depuis le catalogue de meubles Nook Shopping, une option qui s’adresse aussi bien aux joueurs ayant déjà obtenu l’article qu’à ceux qui ne l’avaient pas encore reçu. Parallèlement, le prix de la statue a été ajusté, bien que les détails exacts de cette modification n’aient pas été précisés. La mise à jour corrige également un problème technique affectant l’affichage des images de certains objets dans le stockage de la maison ou le catalogue de décoration des chambres d’hôtel, améliorant ainsi l’expérience utilisateur.

Du côté de Super Mario Galaxy 2, une mise à jour majeure est également déployée, portant le jeu à la version 1.4.0 sur les deux consoles. Si les notes de patch mentionnent des corrections de bugs et des ajustements de gameplay non spécifiés, l’élément le plus surprenant réside dans l’ajout d’un tout nouveau chapitre à l’histoire de Rosalina. Ce contenu supplémentaire devient accessible après avoir débloqué le chapitre final du jeu de base et obtenu une étoile de puissance dans n’importe quelle galaxie. Bien que le contenu exact de cette nouvelle histoire reste inconnu, des spéculations suggèrent un lien avec le récent film Super Mario Galaxy, actuellement en salles. Par ailleurs, cette extension narrative s’accompagne d’une nouvelle musique de fond, intégrée dans la bande-son du jeu et désormais disponible via l’application Nintendo Music.

Les deux mises à jour sont compatibles avec la Nintendo Switch 2, confirmant que Nintendo continue de soutenir sa nouvelle console avec des titres existants. Pour Super Mario Galaxy 2, la version 1.4.0 nécessite au préalable une mise à jour vers la version 1.2.0 ou ultérieure pour fonctionner sur Switch 2, une précision qui souligne l’importance des mises à jour logicielles pour garantir la compatibilité. Ces actualisations montrent que Nintendo ne se contente pas de porter ses jeux sur sa nouvelle plateforme, mais qu’elle y apporte également des améliorations et des contenus inédits.