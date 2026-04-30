Sunsoft et le développeur Wit One ont annoncé le retour de la série Route-16, initialement lancée dans les années 1980, avec un tout nouvel opus intitulé Route-16R. Ce jeu inédit sortira le 6 août 2026 sur Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 3 300 yens. En parallèle, deux titres classiques de la série seront également disponibles en version numérique. Route-16, le jeu original, sera proposé sur Switch pour 814 yens, tandis que Route-16 Turbo sera accessible sur PS5, Switch et PC pour 1 540 yens. Une compilation physique exclusive au Japon, Route-16 Collection, regroupera ces trois titres. Elle sera vendue 5 478 yens en édition physique et 4 730 yens en version numérique, incluant des goodies comme une réplique dorée de la cassette de Route-16 Turbo et un support acrylique en édition limitée.

Route-16R se présente comme une réinvention moderne de la formule originale, tout en conservant l’essence des jeux des années 1980. Le joueur incarne un véhicule, le MAD X-R, dont l’objectif est de traverser des labyrinthes en évitant les véhicules ennemis et les monstres tout en collectant des objets disséminés dans les niveaux. Le jeu introduit une mécanique de bascule dynamique entre deux modes de jeu. Le Mode Maze plonge le joueur dans des labyrinthes complexes truffés de pièges et de mécanismes, tandis que le Mode Radar révèle l’intégralité du niveau, composé de 16 labyrinthes interconnectés, offrant une expérience de poursuite à haute vitesse. Cette alternance permet d’adapter la stratégie en fonction des défis rencontrés, surpassant ainsi les limitations des jeux originaux.

L’une des innovations majeures de Route-16R réside dans son système de combat. Contrairement aux précédents opus, où les collisions avec les ennemis entraînaient une perte immédiate, le MAD X-R se transforme désormais en robot de combat lors d’un impact. Cette transformation déclenche un affrontement où le joueur peut utiliser les attaques améliorées du MAD X-R ainsi que des objets SP collectés dans les niveaux pour infliger des dégâts et vaincre les adversaires. Cette évolution ajoute une dimension stratégique inédite, permettant aux joueurs de riposter plutôt que de simplement esquiver.

Le jeu propose également un système de personnalisation approfondi. Avant d’entamer un niveau, le joueur peut utiliser l’argent collecté pour améliorer les caractéristiques du MAD X-R. Ces modifications incluent des ajustements de carburant, de vitesse et de capacités de combat, permettant d’adapter le véhicule à différents styles de jeu. Cette personnalisation influence directement les performances en course et en combat, offrant une expérience sur mesure.

Les niveaux ne se terminent pas simplement par la collecte de tous les objets. Une fois cette étape accomplie, un combat contre un boss du gang Kanharoo est déclenché. Ces affrontements mettent à l’épreuve les réflexes du joueur, les boss déployant des attaques intenses pour acculer le MAD X-R. Il faut alors esquiver leurs assauts, repérer les failles dans leur défense et contre-attaquer en se transformant en robot pour infliger des dégâts décisifs.

Pour la première fois dans la série, Route-16R intègre un mode multijoueur local. Les joueurs peuvent s’affronter dans un mini-jeu de capture de drapeau, où l’objectif est de récupérer le drapeau adverse tout en évitant les pièges et les adversaires. Ce mode propose une expérience de poursuite rapide et compétitive, idéale pour des sessions entre amis ou en famille. Il est important de noter que ce multijoueur est uniquement disponible en local, sans support pour le jeu en ligne.

En plus de ces nouveautés, Route-16R permet aux joueurs de basculer à tout moment entre des styles visuels modernes et rétro, d’un simple appui sur un bouton. Cette fonctionnalité offre une immersion dans l’esthétique des années 1980 tout en profitant des améliorations techniques contemporaines. La compilation Route-16 Collection, quant à elle, donne accès aux versions originales de Route-16 et Route-16 Turbo, permettant aux joueurs de redécouvrir les racines de la série ou de les découvrir pour la première fois. Ces titres classiques seront également disponibles séparément en version numérique, offrant une flexibilité d’accès selon les préférences des joueurs.