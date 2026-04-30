Un nouveau remaster de la série Tales of semble être en préparation pour Nintendo Switch, comme l’indique une récente classification PEGI. Le titre en question, Tales of Eternia Remastered, n’a pas encore été officiellement annoncé par Bandai Namco, mais sa présence dans la base de données du système de notation européen confirme son développement. Ce remaster s’inscrit dans la lignée des rééditions récentes de la franchise, qui ont vu plusieurs opus classiques bénéficier d’une sortie sur les consoles modernes, notamment la Switch.

Tales of Eternia est initialement sorti sur PlayStation en 2000, avant de recevoir une version mise à jour sur PlayStation Portable en 2005. L’histoire du jeu se déroule dans les mondes d’Inferia et Celestia, où deux habitants d’Inferia, Reid et Farah, rencontrent Meredy, une jeune femme originaire de Celestia. Leur quête commune vise à empêcher le Grand Fall, une catastrophe imminente provoquée par la collision des deux mondes. À ce stade, il n’a pas été précisé si le remaster s’appuiera sur la version originale PlayStation ou sur la réédition PSP, ni quelles améliorations techniques ou fonctionnelles seront apportées.

Bandai Namco a adopté une stratégie régulière de remasters pour la série Tales of ces dernières années, avec au moins une sortie annuelle sur Nintendo Switch. Parmi les titres déjà réédités figurent Tales of Berseria Remastered, Tales of Xillia Remastered, Tales of Symphonia Remastered, Tales of Graces f Remastered et Tales of Vesperia: Definitive Edition. Tales of Eternia serait ainsi le prochain opus à rejoindre cette liste, marquant par ailleurs sa première apparition sur une plateforme Nintendo. La classification PEGI ne mentionne pas d’autres supports, mais une sortie multiplateforme reste probable, comme ce fut le cas pour les précédents remasters de la série.

Tales of Eternia est un jeu de rôle japonais (JRPG) développé par Namco, initialement sorti sur PlayStation en novembre 2000 au Japon sous le titre Tales of Destiny 2. En Occident, il a été publié en 2001 sous le nom Tales of Eternia pour éviter toute confusion avec Tales of Destiny, un autre opus de la série. Le jeu a ensuite bénéficié d’un port amélioré sur PlayStation Portable (PSP) en 2005, intitulé Tales of Eternia au Japon et Tales of Destiny 2 en Amérique du Nord, ajoutant des fonctionnalités supplémentaires et des améliorations techniques.

L’histoire se déroule dans deux mondes parallèles : Inferia et Celestia, séparés par une barrière appelée l’Orbus Barrier. Les habitants d’Inferia vivent sur une planète en forme de disque, tandis que ceux de Celestia évoluent sur une planète sphérique. Les deux mondes sont menacés par le Grand Fall, une catastrophe imminente provoquée par leur collision.

Le joueur suit les aventures de Reid Hershel, un jeune homme insouciant d’Inferia, et de Farah Oersted, une amie d’enfance déterminée. Leur rencontre avec Meredy, une mystérieuse jeune fille originaire de Celestia, les entraîne dans une quête pour empêcher le Grand Fall. Au fil de leur périple, ils croisent d’autres personnages, dont Keele Zeibel, un érudit d’Inferia, et Chat, un chat anthropomorphe capable de parler. L’intrigue explore des thèmes comme l’amitié, le destin et la coexistence entre deux civilisations aux technologies et cultures radicalement différentes.

Tales of Eternia reprend les mécaniques classiques de la série Tales of, avec un accent particulier sur son système de combat en temps réel, appelé Linear Motion Battle System (LMBS). Voici ses principales caractéristiques :

Combats dynamiques : Les affrontements se déroulent en 2D sur un plan horizontal, où les personnages peuvent se déplacer librement et enchaîner des attaques, des sorts et des techniques spéciales.

: Les affrontements se déroulent en 2D sur un plan horizontal, où les personnages peuvent se déplacer librement et enchaîner des attaques, des sorts et des techniques spéciales. Artes : Chaque personnage dispose d’un ensemble de techniques uniques, appelées Artes, qui peuvent être combinées pour créer des enchaînements dévastateurs.

: Chaque personnage dispose d’un ensemble de techniques uniques, appelées Artes, qui peuvent être combinées pour créer des enchaînements dévastateurs. Système de cuisine : Un mécanisme récurrent de la série, où les joueurs peuvent cuisiner des plats pour restaurer des points de vie ou obtenir des bonus temporaires.

: Un mécanisme récurrent de la série, où les joueurs peuvent cuisiner des plats pour restaurer des points de vie ou obtenir des bonus temporaires. Exploration et quêtes secondaires : Le jeu propose un monde ouvert à explorer, avec des donjons, des villes et des quêtes annexes qui enrichissent l’expérience.

: Le jeu propose un monde ouvert à explorer, avec des donjons, des villes et des quêtes annexes qui enrichissent l’expérience. Système de grades : Introduit dans cet opus, il permet aux joueurs de gagner des points en fonction de leur performance en combat, qui peuvent ensuite être échangés contre des bonus ou des pénalités pour augmenter la difficulté.

La réédition PSP, sortie en 2005, apporte plusieurs améliorations :

Graphismes retravaillés : Les sprites et les arrière-plans ont été redessinés pour tirer parti de la résolution supérieure de la PSP.

: Les sprites et les arrière-plans ont été redessinés pour tirer parti de la résolution supérieure de la PSP. Voix supplémentaires : Certains dialogues sont doublés, ajoutant une immersion accrue.

: Certains dialogues sont doublés, ajoutant une immersion accrue. Nouveaux donjons et boss : Des contenus exclusifs, comme le Nereid’s Nest, un donjon optionnel, et des boss supplémentaires.

: Des contenus exclusifs, comme le Nereid’s Nest, un donjon optionnel, et des boss supplémentaires. Système de combat ajusté : Des modifications mineures pour équilibrer le gameplay.

: Des modifications mineures pour équilibrer le gameplay. Mode multijoueur : Une fonctionnalité permettant à deux joueurs de s’affronter ou de coopérer en combat.

À sa sortie, Tales of Eternia a été salué pour son scénario captivant, ses personnages attachants et son système de combat innovant. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs opus de la série Tales of, aux côtés de Tales of Symphonia et Tales of Vesperia. Le jeu a également marqué les esprits pour sa bande-son, composée par Motoi Sakuraba et Shinji Tamura, avec des thèmes mémorables comme Eternal Mind et Flying Fish.

Bien que le jeu n’ait jamais reçu de suite directe, ses personnages et son univers ont été référencés dans d’autres titres de la série, comme Tales of the World: Radiant Mythology et Tales of Link. Son influence se ressent également dans les opus ultérieurs, notamment dans la manière dont la série aborde les thèmes de la coexistence entre mondes parallèles.