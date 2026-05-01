Madden NFL 27 annoncé sur Nintendo Switch 2 avec HDR et support multijoueur

Une page dédiée à Madden NFL 27 est apparue sur l’eShop japonais de Nintendo, confirmant officiellement la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2. Cette annonce marque la deuxième année consécutive de présence de la franchise sur une console Nintendo, après Madden NFL 26 sorti l’an dernier, une première depuis l’ère Wii U. La fiche eShop reste pour l’instant très succincte, se contentant d’indiquer une sortie prochaine sans préciser de date ni de détails sur les nouveautés du gameplay. Electronic Arts n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, laissant planer le mystère sur les améliorations apportées à cette nouvelle itération.

La page eShop révèle néanmoins quelques informations techniques concernant la version Switch 2. Le jeu prendra en charge le HDR, une première pour la série sur une console Nintendo, et proposera des contrôles adaptés au mode portable grâce à un support tactile. Côté multijoueur, Madden NFL 27 permettra à quatre joueurs de s’affronter en local, tandis que le mode en ligne accueillera entre deux et six participants. Ces fonctionnalités s’inscrivent dans la continuité de Madden NFL 26, qui avait marqué le retour de la licence sur les consoles Nintendo après plusieurs années d’absence.

La date de sortie de Madden NFL 27 a été fixée au 14 août 2026, comme l’indique la fiche eShop. Si les détails sur les nouveautés gameplay restent pour l’instant inconnus, cette annonce confirme l’engagement d’EA à soutenir la Switch 2 avec ses licences sportives phares. Le succès de Madden NFL 26 sur la nouvelle console semble avoir convaincu l’éditeur de poursuivre cette collaboration, offrant aux joueurs Nintendo une expérience plus proche des versions disponibles sur les autres plateformes.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster va bénéficier d’une version dédiée à la Nintendo Switch 2, comme l’a confirmé Nightdive Studios. Le studio, qui avait déjà porté le jeu remasterisé sur Nintendo Switch en juillet 2025, a annoncé travailler sur une adaptation pour la nouvelle console de Nintendo. Aucune date de sortie ni détail technique spécifique à cette version Switch 2 n’ont encore été communiqués, mais l’annonce officialise la volonté de Nightdive d’étendre la disponibilité du titre aux possesseurs de la dernière machine de Nintendo.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster propose une refonte complète du classique sorti en 1999, combinant action, RPG et horreur science-fiction. Le jeu plonge le joueur dans un univers dystopique en 2114, à bord du vaisseau Von Braun, où une intelligence artificielle malveillante, SHODAN, a pris le contrôle et transformé l’équipage en mutants hostiles. Le joueur incarne un soldat sorti d’un sommeil cryogénique, équipé d’implants cybernétiques, et doit explorer le vaisseau deck par deck pour survivre et contrer la menace de SHODAN. L’expérience mêle exploration, amélioration des compétences, utilisation d’armes et de pouvoirs psi, le tout dans une atmosphère oppressante et riche en narration.

Le remaster utilise le moteur KEX Engine développé par Nightdive Studios, permettant une modernisation visuelle et technique du jeu. Les améliorations incluent des graphismes en haute définition jusqu’à une résolution 4K et 120 images par seconde, des corrections de bugs présents dans la version originale, ainsi qu’une optimisation globale des performances. Le jeu propose également un mode coopératif cross-play, un support officiel pour les mods créés par la communauté, et des options de personnalisation comme le réglage du champ de vision et les effets de post-traitement. L’interface a été repensée pour une meilleure accessibilité, avec un support complet des manettes et des fonctionnalités adaptées aux écrans larges.

System Shock 2 est souvent cité comme l’un des jeux les plus influents de l’histoire, ayant redéfini les standards de la narration et de l’atmosphère dans les jeux de tir à la première personne. Le titre original a remporté de nombreux prix et est considéré comme une référence du genre, inspirant des générations de développeurs. Le remaster vise à offrir aux nouveaux joueurs comme aux vétérans une expérience fidèle à l’esprit du jeu original, tout en profitant des avancées technologiques modernes. La version Switch 2 devrait logiquement tirer parti des capacités de la console pour proposer une expérience optimisée, bien que Nightdive n’ait pas encore précisé les améliorations spécifiques apportées à cette édition.

Gurei, un jeu d’action inspiré des films de sabre japonais (chanbara), sortira sur PC via Steam le 23 juillet, comme l’ont annoncé l’éditeur Astrolabe Games et le développeur Lobo Sagaz Studio. Une sortie sur consoles est également prévue, mais aucune date ni plateforme spécifique n’ont encore été dévoilées. Le titre se distingue par son style artistique dessiné à la main et ses animations fluides, offrant une expérience de combat exigeante et réactive.

L’histoire suit Rei, un esprit humain chargé de vaincre des entités mystiques appelées Kami pour s’approprier leur pouvoir. Le jeu laisse le joueur explorer librement un monde fantastique et sombre, tant sur le plan visuel que narratif, sans guidage excessif. L’un des aspects marquants de Gurei réside dans son système de difficulté dynamique : l’ordre dans lequel le joueur affronte les Kami influence directement leur puissance. Un même ennemi peut ainsi devenir un boss final si le joueur choisit de le combattre en dernier.

Le système de combat repose sur des mécaniques variées, allant des attaques de base à l’épée et aux esquives jusqu’à des capacités spéciales acquises en triomphant des Kami. Chaque victoire débloque une nouvelle compétence, comme un dash plus puissant, une arme permettant d’exécuter les ennemis ou une capacité de soin, enrichissant progressivement l’arsenal du joueur. La liberté de choix est au cœur du gameplay : face à des ennemis aux patterns distincts et aux compétences uniques, le joueur doit adapter sa stratégie, quitte à revenir en arrière pour expérimenter d’autres approches.

Au-delà des affrontements, Gurei propose une exploration d’un château surréaliste situé entre les mondes humain et spirituel. Après chaque victoire, Rei se rapproche du royaume des esprits, où elle rencontre des personnages issus de la mythologie japonaise. Ces rencontres apportent des éléments narratifs, des animations uniques, des objectifs secondaires et des secrets cachés, ajoutant une dimension immersive et mystérieuse à l’aventure.

Magical Blush, un metroidvania en vue du dessus mêlant action rapide et exploration, sera disponible cet été sur PC via Steam et GOG, avant de débarquer ultérieurement sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Développé par Alkacer Game Studio et édité par DANGEN Entertainment, le jeu propose une aventure magique où le joueur incarne Arnin, une puissante mage chargée de rétablir l’équilibre dans le royaume de Wyn après le chaos provoqué par la libération des Elemental Lords.

L’histoire débute lorsque Arnin, gardienne des Elemental Lords, revient d’un voyage dans le plan astral pour découvrir son monde dévasté. Les seigneurs élémentaires – incarnations du feu, de l’eau, du vent, de la terre et de l’esprit – ont été libérés par une figure mystérieuse et menacent désormais Wyn. Le joueur doit traverser le royaume, sauver les survivants et affronter ces entités pour restaurer la paix. L’exploration occupe une place centrale dans Magical Blush, avec un monde interconnecté rempli de chemins cachés, de secrets et de zones accessibles uniquement après avoir acquis certaines capacités.

Le gameplay repose sur un système de combat dynamique où les sorts élémentaires jouent un rôle clé. Chaque élément possède ses propres forces et faiblesses, obligeant le joueur à adapter sa stratégie en fonction des ennemis rencontrés. Les sorts peuvent être combinés et améliorés grâce à un système de Combo Counter, permettant d’exploiter leur plein potentiel. Arnin peut également équiper différents équipements pour personnaliser son style de jeu et débloquer des capacités spéciales qui ouvrent de nouvelles voies ou facilitent la progression dans des zones complexes.

En plus des affrontements contre des ennemis variés, allant des sbires agiles aux boss redoutables, Magical Blush propose des minijeux charmants qui offrent une pause dans l’action tout en récompensant le joueur. L’exploration est rythmée par la découverte de lore caché, essentiel pour comprendre les origines du chaos et débloquer la véritable fin du jeu. Le titre se distingue par son approche visuelle colorée et son mélange d’action frénétique et de progression méticuleuse, typique des metroidvanias.

La version PC sortira en premier cet été, tandis que les versions console, incluant les deux générations de Nintendo Switch, arriveront plus tard. Un trailer présenté lors de la gamescom latam a dévoilé les mécaniques de combat, l’univers pixel art vibrant et les systèmes innovants du jeu, promettant une expérience à la fois accessible et riche en défis.

Ground Zero Hero, développé par le studio australien solo de Rowan Edmondson et édité par Acclaim, a été annoncé pour une sortie sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 prévue pour l’été 2026. Ce roguelite d’action et de survie en horde plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique chaotique, où l’objectif n’est pas simplement de survivre, mais de dominer.

Le jeu se distingue par son style artistique dessiné à la main, directement inspiré de séries animées comme The Simpsons et Rick and Morty. Les joueurs sont propulsés dans un monde ravagé par les radiations, envahi par des créatures mutantes. Chaque ennemi vaincu devient une ressource pour évoluer : en absorbant leurs restes, le joueur peut empiler des mutations et créer des combinaisons de pouvoirs de plus en plus puissantes et imprévisibles. Cette mécanique de transformation constante garantit que chaque partie offre une expérience unique, avec des builds radicalement différents à chaque session.

Ground Zero Hero combine des éléments de bullet hell, de progression roguelite et de survie dans une boucle de gameplay addictive. Les joueurs doivent affronter des vagues massives d’ennemis qui envahissent l’écran sous tous les angles, chaque vague devenant plus dangereuse que la précédente. La nuit apporte son lot de défis supplémentaires, poussant les joueurs à adapter leurs stratégies et à exploiter au maximum les capacités de leur build. Le système de combat exige des réflexes rapides et une bonne maîtrise des esquives, tout en offrant une grande liberté dans la construction du personnage.

Le jeu propose plus de 80 upgrades répartis sur plusieurs chemins de progression, permettant aux joueurs de façonner leur style de jeu selon leurs préférences. Avec plus de 60 ennemis uniques et des menaces évolutives, ainsi que plusieurs biomes aux défis environnementaux dynamiques, l’exploration reste constamment engageante. Un mode Endless est également disponible pour les joueurs cherchant à tester leurs limites, tandis que 60 défis à compléter ajoutent une couche supplémentaire de rejouabilité.

L’humour noir et le ton chaotique du jeu transparaissent dans des mécaniques de gameplay aussi absurdes qu’inattendues. Les joueurs peuvent, par exemple, détruire des piñatas pour récupérer des bonbons ou même donner naissance à un homme en costume de poulet. Rowan Edmondson, le créateur du jeu, résume cette approche décalée avec une phrase simple mais évocatrice : « I worked hard on this nonsense. »

Axe Cop, le RPG japonais au tour par tour développé par Red Triangle Games et édité par Electric Airship, sortira le 4 mai sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 9,99 dollars. Le jeu avait initialement fait ses débuts sur PC via Steam le 26 novembre 2020.

Ce titre se distingue par son approche narrative unique, directement inspirée par l’imagination d’un enfant de cinq ans, Malachai Nicolle, qui en est le directeur narratif. Sans aucun filtre, le jeu plonge les joueurs dans un univers où Axe Cop et son équipe de combattants affrontent les ennemis les plus redoutables, dégoûtants et terrifiants que l’esprit créatif de Malachai ait pu concevoir. Parmi ces adversaires figurent des personnages aussi improbables que Bad Santa Claus, Dr. Stinkyhead ou encore Dr. Doo Doo.

L’histoire débute lorsque Axe Cop découvre son arme emblématique sur les lieux d’un incendie mystérieux, marquant le début de sa carrière de héros. Après avoir récupéré une machine capable de transformer n’importe quel méchant en gentilhomme, Axe Cop et son équipe se lancent dans une quête pour arrêter définitivement tous les mauvais personnages. Pour activer pleinement cette machine, ils doivent cependant rassembler trois gemmes magiques. Leur périple les mènera à travers des lieux emblématiques de l’univers du comic, comme un volcan peuplé de dinosaures, l’intérieur d’un monstre géant ou même Londres. Les méchants, qui unissent leurs forces, compliquent considérablement la tâche d’Axe Cop dans sa recherche des pierres magiques.

Le gameplay repose sur un système de combat au tour par tour classique, enrichi de mécaniques modernes. Les joueurs peuvent constituer leur équipe, personnaliser les statistiques de leurs personnages et développer des capacités puissantes au fil de leur progression. Chaque membre de l’équipe apporte des compétences uniques et variées, allant du maniement d’une hache pour trancher des obstacles à la capacité de jouer de la musique entraînante, en passant par le lancer d’une chaussette télécommandée en forme de boomerang. Cette diversité permet d’aborder chaque niveau avec des stratégies différentes.

Le jeu inclut une grande partie des personnages issus de la série de comics Axe Cop, y compris des figures plus obscures comme El Fuego, un lutteur transformé en pomme de terre. L’histoire, fidèle à l’esprit débridé du comic, propose des missions principales et secondaires qui capturent l’énergie sans limites de l’œuvre originale.

Rogue Reigns, développé par le studio brésilien Venn Studios, sortira en septembre 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PC via Steam, ainsi que sur iOS et Android. Ce roguelike deckbuilder dark fantasy introduit une approche innovante du genre en déplaçant le focus traditionnel d’un seul personnage vers une équipe de trois héros, chacun doté de son propre deck, de ses capacités et de son ordre de tour.

Le jeu se distingue par son système de combat basé sur un groupe de personnages, où les interactions entre les membres de l’équipe deviennent le cœur de l’expérience. Après chaque affrontement, les joueurs doivent faire un choix stratégique crucial : les récompenses étant limitées, un seul héros peut se renforcer, laissant les autres à la traîne. Ces décisions, accumulées au fil d’une partie, créent une dynamique de progression inégale où le héros favorisé devient de plus en plus puissant tandis que les autres s’affaiblissent. Cette mécanique de sacrifice ajoute une dimension tactique profonde, car lorsque la menace surnaturelle qui traque le groupe finit par les rattraper, l’un des personnages devra en payer le prix.

Les joueurs pourront composer leur équipe à partir de différentes classes, dont le Guerrier, le Mage, le Voleur, le Paladin et le Démoniste. Chaque combinaison offre des synergies uniques et des possibilités stratégiques variées. À sa sortie, le jeu proposera plus de dix compositions d’équipe distinctes, garantissant une grande rejouabilité et des expériences de jeu radicalement différentes à chaque partie.

L’univers de Rogue Reigns se situe dans des royaumes fracturés où la mort elle-même a été abolie par l’utilisation abusive d’un artefact divin. Ce cadre sombre et décadent, peuplé de dirigeants tragiques et de sociétés en décomposition, est mis en valeur par une direction artistique 3D distinctive. Le jeu combine des personnages dessinés à la main avec des environnements 3D générés procéduralement, une approche visuelle rare dans le genre des deckbuilders. Les palettes de couleurs sobres et les accents chromatiques marquants renforcent l’atmosphère unique du titre.

Venn Studios, basé à São Paulo, a développé Rogue Reigns en utilisant son moteur propriétaire Wildcard, conçu spécifiquement pour offrir une fidélité visuelle et une profondeur systémique optimales. Le studio, connu pour sa chaîne YouTube comptant plus de 108 000 abonnés, s’est forgé une réputation d’expert passionné du genre des roguelike deckbuilders. Cette expertise se reflète dans le développement du jeu, qui a bénéficié d’une collaboration étroite avec la communauté de joueurs. Des sessions de playtest régulières, organisées lors d’événements en direct et via des retours continus, ont permis d’affiner les mécaniques de jeu, en particulier le système de combat basé sur les groupes.

Hugo Neri, PDG de Venn Studios, résume ainsi l’originalité du projet : « Dans la plupart des deckbuilders, vous contrôlez un seul personnage et construisez un seul deck. Dans Rogue Reigns, trois personnages combattent ensemble – et la manière dont ils interagissent constitue le jeu. La composition de votre équipe est votre build. »

Avant sa sortie, Rogue Reigns sera jouable en démo lors de plusieurs événements majeurs. Les joueurs pourront le découvrir à Gamescom LATAM du 30 avril au 3 mai, puis à Gamescom Allemagne du 26 au 30 août. Le jeu sera également présenté lors du Steam Deckbuilders Fest, qui se tiendra du 4 au 11 mai.