Un nouveau titre a fait son apparition dans les bases de données du Taiwan Digital Game Rating Committee avant même son annonce officielle, cette fois pour BoxBoy + BoxGirl, développé par Hal Laboratory. La classification, repérée sur les forums Reset Era, mentionne explicitement les plateformes Nintendo, laissant supposer une possible exclusivité sur Nintendo Switch 2. Ce n’est pas la première fois que le comité de classification taïwanais révèle des informations sur des jeux avant leur communication officielle, mais cette découverte soulève plusieurs questions quant à la nature exacte de cette sortie.

Le jeu, déjà disponible sur Nintendo Switch depuis 2019, a été classé pour la Switch 2 le 9 septembre 2025. Cette date a suscité des interrogations, car BoxBoy + BoxGirl était justement sorti à Taïwan le même jour. Certains observateurs ont émis l’hypothèse que cette classification pourrait correspondre à une réédition ou à une version optimisée pour la nouvelle console, d’autant que les fans espèrent depuis longtemps une réimpression des amiibo BoxBoy, dont les prix sur le marché de l’occasion dépassent régulièrement les 400 dollars. Une sortie sur Switch 2 pourrait ainsi offrir une opportunité de relancer ces figurines, très prisées des collectionneurs.

La situation rappelle celle de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, dont une classification pour Switch 2 avait également été repérée plus tôt dans la semaine, datée cette fois du 29 avril 2026. Contrairement à BoxBoy + BoxGirl, cette dernière était clairement récente, ce qui avait permis d’écarter l’hypothèse d’une erreur ou d’un doublon. Dans le cas présent, la date de septembre 2025 complique l’interprétation : s’agit-il d’une simple coïncidence liée à la sortie initiale du jeu, ou d’une indication qu’une version Switch 2 était déjà envisagée à l’époque ? Impossible, pour l’instant, d’apporter une réponse définitive.

BoxBoy + BoxGirl est un puzzle-game minimaliste où les joueurs contrôlent Qbby et Qucy, deux personnages capables de créer des blocs pour résoudre des énigmes et franchir des obstacles. Le jeu se distingue par son gameplay accessible, son design épuré et son humour discret, des qualités qui en ont fait un titre apprécié des joueurs occasionnels comme des amateurs de casse-tête. Une éventuelle version Switch 2 pourrait inclure des améliorations graphiques, comme une résolution accrue ou des effets visuels supplémentaires, bien que rien n’ait été confirmé à ce stade.