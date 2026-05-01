Aujourd’hui, The Pokémon Company International a annoncé la sortie d’une nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Méga-Évolution – Nuit Noire, qui sera disponible dès le 17 juillet 2026 dans les magasins participants du monde entier.

Méga-Évolution – Nuit Noire du JCC Pokémon contiendra des Pokémon Méga-Évolution mis en vedette dans le DLC Méga-Dimension du jeu vidéo Légendes Pokémon : Z-A.

Vous pourrez découvrir de nouvelles cartes, notamment Méga-Darkrai-ex, sortant de l’ombre avec une prestance menaçante, et Méga-Zeraora-ex, prêt à contre-attaquer d’une manière fulgurante. Cette extension contient également Méga-Lugulabre-ex et Méga-Minotaupe-ex, chacun permettant de mettre en avant des stratégies dynamiques et des combats palpitants.

Parmi les cartes remarquables de l’extension, on notera :

6 Pokémon-ex Méga-Évolution ;

4 Pokémon-ex ;

11 Pokémon « illustration rare » ;

18 Pokémon et cartes Dresseur « ultra rare »

6 Pokémon et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

L’extension Méga-Évolution – Nuit Noire est disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier.

Les joueurs et les joueuses du JCC Pokémon auront l’opportunité de jouer avec Méga-Évolution – Nuit Noire avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme compétitif de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 4 juillet 2026 dans les magasins indépendants participants.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Méga-Évolution – Nuit Noire en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows à partir du 16 juillet 2026. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner les nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution, combattre à leurs côtés et recevoir des bonus en jeu en se connectant au jeu.