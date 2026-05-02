La sortie d’Indiana Jones and the Great Circle sur Nintendo Switch 2, prévue pour le 12 mai, s’accompagne de précisions techniques sur ses performances, sa résolution et l’utilisation de la technologie DLSS. Axel Torvenius, directeur créatif chez MachineGames, a partagé ces informations dans des interviews avec Nintendo Everything et Nintendo Life, confirmant que le jeu tournera en 1080p en mode docké et en 720p en mode portable. Une résolution native dynamique est employée, avec DLSS intervenant pour maintenir une stabilité visuelle lorsque les performances fléchissent, garantissant ainsi une expérience fluide à 1080p ou 720p selon le mode.

Côté fluidité, le jeu sera verrouillé à 30 images par seconde, une décision motivée par la volonté d’offrir une expérience qualitative équivalente à celle des autres consoles. Torvenius a souligné que cette limitation permet d’assurer une stabilité et une cohérence visuelle, tout en maintenant le niveau de détail attendu. La seule concession notable concerne une légère réduction du nombre de PNJ en mouvement libre dans une zone spécifique, une optimisation nécessaire pour préserver les performances sans altérer le contenu principal.

Développé initialement pour Xbox Series en 2024 avant de débarquer sur PlayStation 5 en 2025, Indiana Jones and the Great Circle représente un projet ambitieux pour MachineGames, studio connu pour la série Wolfenstein. Le jeu propose des énigmes complexes, des environnements ouverts densément peuplés et une narration immersive, transposant l’univers cinématographique d’Indiana Jones dans un format interactif. La version Switch 2, entièrement portée en interne par MachineGames, conserve l’intégralité du contenu original, sans simplification des mécaniques ni réduction de la qualité visuelle. Torvenius a insisté sur le fait que cette version est « égale » aux autres, à l’exception du verrouillage à 30 FPS, une contrainte technique compensée par une optimisation rigoureuse.

L’adaptation sur Switch 2 a nécessité un travail d’optimisation approfondi, notamment pour gérer les spécificités matérielles de la console. Les kits de développement ont été reçus vers la fin du cycle de production principal, soit après la sortie sur Xbox. Torvenius a expliqué que l’équipe a saisi cette opportunité pour toucher un public plus large, soulignant l’avantage de la portabilité offerte par la Switch 2. Les fonctionnalités uniques de la console, comme le gyroscope et le support de la souris, ont été intégrées pour enrichir l’expérience de jeu, notamment en matière de visée et d’assistance à la caméra.

Interrogé sur les défis posés par cette adaptation, Torvenius a mis en avant le travail des ingénieurs, dont les efforts d’optimisation passent souvent inaperçus lorsque tout fonctionne correctement. Le jeu, disponible sur cartouche physique, marque également une première pour Bethesda sur Switch 2, une décision motivée par la volonté de répondre à la demande des collectionneurs et des joueurs attachés aux supports physiques. Torvenius a confirmé que cette approche a été bien accueillie par la communauté, validant le choix de proposer une édition complète plutôt qu’une simple clé numérique.

Sur le plan créatif, Indiana Jones and the Great Circle s’inspire principalement des deux premiers films de la saga, Les Aventuriers de l’Arche perdue et Le Temple maudit, pour capturer l’essence du personnage. Torvenius a expliqué que l’équipe a délibérément évité de réinventer Indiana Jones, préférant rester fidèle à la version iconique incarnée par Harrison Ford. Cette approche a guidé le développement, notamment pour le doublage, où Troy Baker a su incarner le personnage avec une justesse remarquable. Son interprétation, à la fois fidèle à l’original et personnelle, a été saluée par l’équipe, qui a souligné son engagement exceptionnel tout au long du projet.

Un autre point fort du jeu réside dans la performance de Tony Todd, qui prête sa voix à Locus, l’un des antagonistes les plus marquants. Torvenius a évoqué avec émotion sa collaboration avec l’acteur, dont le talent a transcendée le personnage. La disparition de Todd en 2024 a profondément affecté l’équipe, qui garde un souvenir ému de son travail sur le projet. Quant à une éventuelle participation de Harrison Ford, Torvenius a écarté cette idée avec humour, confirmant que Troy Baker était le choix idéal pour incarner Indiana Jones à l’écran comme en capture de mouvement.

Enfin, Torvenius a partagé son enthousiasme pour la longévité exceptionnelle du jeu, qui continue de susciter l’intérêt près de deux ans après sa sortie initiale. Nommé dans six catégories aux BAFTA Games Awards, Indiana Jones and the Great Circle bénéficie d’une reconnaissance critique et publique qui dépasse le cadre habituel des sorties post-lancement. Pour MachineGames, cette adaptation sur Switch 2 représente une nouvelle étape dans la diffusion du jeu, offrant aux joueurs une opportunité de redécouvrir l’aventure sous un angle différent, tout en consolidant la place d’Indiana Jones dans l’univers du jeu vidéo.