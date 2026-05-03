Découvert par le biais des classifications officielles taïwanaises, Bounty Star a été officiellement répertorié comme un futur titre pour Nintendo Switch 2, bien qu’aucune annonce formelle n’ait encore été faite par ses développeurs ou éditeurs. Ce jeu d’action en 3D à la troisième personne combine avec originalité le pilotage et la personnalisation de mechas, la gestion de ressources et la construction de base, le tout dans un univers post-post-apocalyptique inspiré du Sud-Ouest américain.

Le joueur incarne Clem, une ex-soldate au passé tourmenté, vétérane de guerre et pilote de mecha d’exception. Après des années de combats et de culpabilité, elle tente de se racheter en devenant une force légitime pour le bien dans le Red Expanse, une région désertique et dangereuse où les vestiges d’une civilisation effondrée côtoient une nature hostile et des factions criminelles. Son objectif : traquer et neutraliser les criminels et les bêtes qui menacent les rares communautés survivantes, tout en reconstruisant sa propre existence.

Au cœur de l’expérience se trouve le Desert Raptor MKII, un mecha surpuissant et entièrement personnalisable. Ce véhicule de combat peut être équipé d’une large gamme d’armes offensives, allant des armes de mêlée lourdes aux systèmes de siège vapo-hydrauliques, en passant par des armes à feu explosives. Côté défense, le mecha peut recevoir des propulseurs haute vitesse, des boosters pour les déplacements rapides, des boucliers anti-émeute et d’autres améliorations tactiques. Cette modularité permet au joueur d’adapter son style de combat en fonction des défis rencontrés, que ce soit face à des gangs armés, des créatures mutantes ou des boss redoutables.

En parallèle des missions de chasse aux primes, Bounty Star intègre une dimension de gestion et de survie. Clem hérite d’un garage isolé et en ruine, qui lui sert à la fois de base opérationnelle et de domicile. Le joueur doit y développer des infrastructures essentielles, comme des systèmes d’alimentation en eau et en énergie, tout en cultivant des ressources alimentaires et en élevant du bétail. La production de munitions et de carburant pour le mecha fait également partie des activités quotidiennes, créant un équilibre entre les phases de combat et les moments de reconstruction. Ce garage, bien que vétuste, recèle un potentiel de développement considérable, et son évolution reflète la progression personnelle de Clem.

Le Red Expanse est une région à la fois riche en opportunités et dangereuse, où les derniers vestiges d’un gouvernement délèguent l’application de la justice à des chasseurs de primes comme Clem. Les contrats la mènent aux quatre coins de ce territoire désolé, des villes en ruines aux déserts infestés de prédateurs, en passant par des zones contrôlées par des factions criminelles. Chaque mission offre une liberté d’approche, permettant au joueur de choisir entre une résolution pacifique ou une élimination brutale, selon son style et ses objectifs.

Pour l’instant, aucune date de sortie ni détails supplémentaires concernant la version Switch 2 n’ont été communiqués. Le jeu promet cependant une expérience hybride, mêlant action intense, stratégie de personnalisation et gestion de ressources, le tout dans un cadre visuel et narratif immersif. Les joueurs peuvent d’ores et déjà découvrir une bande-annonce du titre, qui donne un aperçu de son ambiance et de ses mécaniques.