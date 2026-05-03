Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Indiana Jones and the Great Circle – 59.7GB
- Mixtape – 7.1GB
- Blood: Refreshed Supply – Nintendo Switch 2 Edition – 2.1GB
Switch
- Zumba World: The Marble Monster Adventure – 3.9GB
- Kill It With Fire 2 – 3.5GB
- Lost Twins 2 – 2.4GB
- Decline’s Drops – 1.8GB
- Wax Heads – 1.5GB
- Haneda Girl – 1.5GB
- Blackspot: The Card Game – 1.5GB
- Chorus of Carcosa – 1.3GB
- Bodycamera FPS – 1.0GB
- Akita: Legends Squad – 1.0GB
- Duck Side of the Moon – 1000MB
- Quartet – 924MB
- Island Survive Simulator: Craft, Build, Grow – 722MB
- Korean Drone Flying Tour Tapjeong Lake – 668MB
- Kingdom Trails – 562MB
- Drift & Stunt Mania – 504MB
- TetherGeist – 500MB
- Pa!nt – 474MB
- Driftcraft – 422MB
- Akuma Rise – 400MB
- Girls Who Are Totally Into Me – 327MB
- Codename: Black Crow – 291MB
- Shadows of the Afterland – 275MB
- Cozy Cat Cafe – 252MB
- Master Detective Reiji Takatori: Mystery Investigation – 247MB
- I Am Dog: Chaos Simulator – 222MB
- Versebound – 219MB
- Sudoku Mania – 218MB
- Bird Game 3 – 204MB
- Doll Defenders – 150MB
- To Farm Lands: Sowing Fields – 144MB
- Antique Backgammon – 136MB
- Claim the Forest: Settling Peace – 135MB
- Chicken Rescue – 92MB
- Eggconsole Deep Dungeon MSX – 55MB
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