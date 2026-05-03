Révélé lors de la Gamescom Latam 2026, Sky Dust s’apprête à débarquer sur Nintendo Switch 2, bien que sa date de sortie précise reste encore inconnue. Ce Metroidvania d’action cyberpunk plonge le joueur dans la peau d’un mercenaire évoluant dans un São Paulo post-apocalyptique, ravagé par les retombées lunaires et la dégradation numérique. La ville, l’une des dernières mégapoles encore debout après la destruction de la Lune, se trouve désormais suspendue entre un ciel toxique chargé de Sky Dust et les vestiges d’un Cyberverse épuisé par la surexploitation des ressources.

Dans cet univers impitoyable où tout s’achète et se vend à crédit, le joueur incarne un hired blade, un mercenaire prêt à accepter n’importe quel contrat pour survivre et protéger ce qui lui est cher. L’exploration occupe une place centrale dans Sky Dust, avec des quartiers vastes et interconnectés qui se dévoilent progressivement grâce à des mécaniques de plateforme fluides et une progression typique du genre Metroidvania. Au fil des missions, le personnage acquiert de nouvelles capacités et débloque des zones jusqu’alors inaccessibles, tout en étant entraîné dans une conspiration aux enjeux colossaux. Ce qui commence comme une simple mission de mercenaire se transforme rapidement en une quête pour découvrir des secrets capables de remodeler la réalité, chaque nouvelle zone rapprochant le joueur d’une vérité potentiellement dévastatrice.

Le système de combat de Sky Dust repose sur une mécanique dynamique et exigeante, où esquives, parades et enchaînements de coups jouent un rôle crucial. Le joueur affronte une variété d’ennemis, des gangs augmentés aux cultistes mutants en passant par des machines impitoyables, chacun doté de schémas de combat uniques et de modificateurs de statut. Pour survivre, il faudra exploiter toutes les ressources disponibles, notamment un bras cybernétique évolutif, et adapter sa stratégie en fonction des situations. Les options tactiques sont nombreuses : exécutions furtives, exploitation des jauges de fatigue adverses, contrôle de la distance ou encore coups finaux dévastateurs. Les affrontements contre les boss, particulièrement redoutables, exigent une maîtrise parfaite des mécaniques de combat et une observation minutieuse des patterns ennemis.

Malgré son effondrement apparent, São Paulo conserve une vitalité surprenante. Les rues, éclairées par les néons des vendeurs ambulants, des boutiques et des salles d’arcade, restent animées, offrant un contraste saisissant avec la violence et la désolation ambiantes. Les contrats confiés au mercenaire le mènent dans les recoins les plus sombres de la ville, des bas-fonds oubliés aux courses de moto à haute vitesse, en passant par les couches corrompues du Cyberverse. En marge des missions principales, le joueur peut également explorer les quartiers pour accepter des quêtes secondaires proposées par des marginaux, des trafiquants ou simplement venir en aide aux survivants ordinaires luttant pour subsister dans ce monde hostile.

L’univers de Sky Dust mêle habilement dystopie cyberpunk et éléments de science-fiction post-apocalyptique, créant une atmosphère unique où technologie et décadence coexistent. Le jeu promet une expérience riche en exploration, en combat stratégique et en narration immersive, le tout dans un cadre visuel saisissant qui met en valeur les contrastes entre la lumière des néons et l’obscurité des ruelles corrompues. Pour l’instant, aucune information supplémentaire n’a été communiquée concernant les mécaniques spécifiques à la version Switch 2, mais le titre devrait profiter des fonctionnalités de la console pour offrir une expérience optimisée, tant en termes de fluidité que de maniabilité. La sortie de Sky Dust est prévue pour 2027, et les joueurs peuvent d’ores et déjà découvrir une première bande-annonce du jeu.