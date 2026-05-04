Nintendo Switch eShop : des promotions massives avec des prix historiquement bas pour A Short Hike, Octopath Traveler 0 et bien d’autres.

Le Nintendo Switch eShop nord-américain accueille actuellement une nouvelle vague de promotions particulièrement dense, marquée par des baisses de prix significatives sur un large éventail de jeux. Parmi ces offres, plusieurs titres atteignent leur tarif le plus bas jamais observé, à commencer par A Short Hike proposé à 3,99 dollars au lieu de 7,99 dollars, ainsi que Octopath Traveler 0 affiché à 34,99 dollars contre 49,99 dollars habituellement.

Cette opération promotionnelle couvre un spectre particulièrement large de productions, allant des classiques remasterisés aux RPG japonais, en passant par les jeux indépendants et les grosses licences. Plusieurs séries emblématiques bénéficient de réductions importantes, notamment la franchise Atelier avec de nombreux épisodes et compilations à prix réduit, comme Atelier Arland series Deluxe Pack à 28,79 dollars au lieu de 89,99 dollars, ou encore Atelier Ryza 3 DX proposé à 29,99 dollars.

Du côté des RPG et jeux narratifs, l’offre se distingue par la présence de titres majeurs tels que Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion à 19,99 dollars, Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster également à 19,99 dollars, NieR: Automata à 15,99 dollars ou encore Ni no Kuni 2 à seulement 9,59 dollars. Les amateurs de stratégie et de tactique ne sont pas en reste avec Triangle Strategy à 23,99 dollars et plusieurs épisodes de Disgaea, dont Disgaea 5 Complete à 19,99 dollars.

Les productions indépendantes occupent également une place importante dans cette sélection, avec des prix particulièrement agressifs. Children of Morta tombe à 3,28 dollars, Citizen Sleeper à 5,99 dollars, ou encore Figment 1 + 2 à 2,31 dollars. D’autres expériences saluées comme Ender Lilies à 9,99 dollars et A Short Hike à 3,99 dollars renforcent l’attractivité globale de ces promotions.

Les amateurs d’action et de jeux d’arcade retrouvent également de nombreuses références, notamment avec la série ACA NeoGeo Metal Slug proposée à 3,99 dollars par épisode, ou encore Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 dollars. Des licences populaires comme Batman: Arkham Trilogy à 23,99 dollars, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga à 11,99 dollars et Dragon Ball: The Breakers Special Edition à 5,99 dollars viennent compléter cette offre particulièrement variée.

Du côté des expériences plus immersives ou hybrides, des titres comme Dead by Daylight à 10,49 dollars, SnowRunner à 15,99 dollars ou encore MudRunner: American Wilds à 4,99 dollars témoignent de la diversité des genres concernés. Les fans de science-fiction et de fantasy peuvent également se tourner vers Star Ocean: The Second Story R à 24,99 dollars ou Trials of Mana à 19,99 dollars.

Enfin, cette vague de promotions inclut aussi plusieurs remasters et collections notables, à l’image de Front Mission 1st: Remake à 8,74 dollars, Ninja Gaiden: Master Collection à 19,99 dollars ou encore SNK 40th Anniversary Collection à 13,99 dollars. Les joueurs intéressés par des expériences plus atypiques pourront quant à eux se tourner vers Paranormasight: The Mermaid’s Curse à 19,99 dollars ou The Spirit and the Mouse à 6,99 dollars.