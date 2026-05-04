La sortie de Tales of Arise : Beyond the Dawn Edition sur Nintendo Switch 2 est prévue pour le 22 mai 2026, et Bandai Namco continue de dévoiler des éléments clés de cette réédition enrichie. Après plusieurs annonces, l’éditeur a publié un nouveau trailer mettant en lumière Shionne, l’un des personnages principaux de l’aventure. Ce contenu promotionnel offre un aperçu de son rôle dans l’histoire et de sa place au sein du système de combat, tout en rappelant les enjeux narratifs du jeu.

L’histoire de Tales of Arise se déroule sur la planète Dahna, soumise depuis trois siècles à l’oppression de la nation de Rena. Les joueurs suivent Alphen et Shionne, deux individus aux origines radicalement différentes, dont la rencontre marque le début d’une quête pour libérer Dahna de son joug. Leur alliance improbable donne naissance à une aventure où se mêlent exploration de vastes régions, combats dynamiques et révélations sur les liens unissant les deux mondes. Le récit met en scène une distribution variée de personnages, chacun contribuant à une intrigue captivante où se croisent destinées individuelles et enjeux collectifs.

Shionne, en particulier, incarne une figure complexe. En tant que Renan, elle appartient à la race dominante, mais elle est marquée par une malédiction unique : son corps est recouvert d’épines qui infligent une douleur insupportable à quiconque la touche. Traquée par ses propres semblables, elle croise le chemin d’Alphen, un Dahnan amnésique capable de manier l’épée enflammée émanant de son cœur. Leur alliance forme le socle d’une dynamique narrative où méfiance et coopération évoluent vers une relation plus profonde. Le trailer récemment diffusé souligne son importance dans l’équipe, tant sur le plan émotionnel que stratégique, avec des attaques à distance précises et des compétences uniques.

La Beyond the Dawn Edition ne se contente pas de proposer le jeu de base, mais y ajoute un contenu supplémentaire significatif. Intitulé Beyond the Dawn, ce prolongement de l’histoire se déroule un an après les événements principaux et introduit de nouvelles zones à explorer ainsi que des personnages inédits. Avec plus de vingt heures de gameplay supplémentaires, cette extension plonge les joueurs dans les conséquences du conflit entre Renans et Dahnans, tout en approfondissant les liens entre les six membres du groupe. Parmi les nouveaux éléments narratifs figure Nazamil, une jeune fille métisse née d’un seigneur Renan et d’une Dahnan, dont le destin est menacé par une malédiction liée à un masque. Les joueurs devront déterminer si le groupe parviendra à modifier son avenir, tout en revisitant des régions familières sous un angle différent.