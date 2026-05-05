Le studio pixel perfect Doinksoft (Gato Roboto, Gunbrella) et l’éditeur button-masher Devolver Digital sont hyper chauds à l’idée de dévoiler la date de sortie de Dark Scrolls sur PC et Nintendo Switch le 28 mai. Ce jeu d’action plateforme mélange le chaos d’un shmup, la progression d’un roguelite et le charme, la difficulté et l’enthousiasme des précédentes productions du studio.

Incarnez des personnages lanceurs de trucs – guerrier lanceur de haches, magicien lanceur de sorts, voleur lanceur de couteaux – ou des héros plus insolites comme un adorable chien, un extraterrestre ou un rat jouant du saxophone et partez à la mailloche, en solo comme en coopération (en locale ou en ligne).

Les trucs cool du jeu :

Choisissez parmi les neuf personnages disponibles pour faire pleuvoir les coups de hache, les flèches et les couteaux, voire même retourner des steaks contre des hordes d’ennemis bizarres

Chaque personnage, du berserker costaud au rat saxophoniste, possède des compétences uniques, des objectifs secondaires et des accessoires personnalisables avec lesquels expérimenter

Des graphismes, des SFX et des musiques old school super authentiques. Ça ressemble et ça sonne comme les jeux d’avant, avec une étincelle de modernisme dans les contrôles et le design

Des niveaux générés de manière procédurale composés de pièces conçues à la main. Chaque run offre des surprises, des embranchements et des boss qui mettront vos réflexes (et vos nerfs) à rude épreuve

Avoir des réflexes aiguisés et prendre des décisions en une fraction de seconde est un prérequis. Il en faudra néanmoins bien plus pour survivre à l’intensité grandissante de chaque run, aux surprises démoniaques qui vous attendent, aux nombreux embranchements qui pavent votre route et aux boss implacables qui les ponctuent.

Entre deux moments chauds, vous pouvez dépenser les pièces que vous gobez sur la route à la boutique de Bruce & Goose pour récupérer des nouveaux pouvoirs, des attaques dévastatrices et des alliés à invoquer. Un bon combo vous permettra de déclencher des attaques légendaires qui remplissent l’écran. Splendide, comme on disait en 1994.