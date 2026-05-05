Tesura Games, le développeur Aeternum Game Studios et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine en édition physique d’Eden Genesis, le platformer 2D frénétique, qui sera disponible cet été sur PlayStation 5 et Nintendo Switch en éditions standard et collector.

Eden Genesis est un jeu de plateforme mettant l’accent sur des défis au rythme effréné, des réflexes fulgurants et une histoire riche, conçu par l’équipe de développement à l’origine d’Aeterna Noctis. Incarnez Leah, une jeune cyborg, et surmontez des épreuves difficiles pour libérer son esprit corrompu !

Une aventure cyberpunk. Vous incarnez Leah, une jeune cyborg qui participe à un traitement expérimental visant à trouver un remède à la maladie qui décime les personnes augmentées.

Un gameplay effréné – Eden Genesis propose un vaste monde regorgeant d’épreuves qui exigent de l’anticipation, des réflexes rapides et des nerfs d’acier.

Des commandes réactives – Le jeu bénéficie d’une conception de niveaux intuitive permettant aux joueurs de profiter de commandes de mouvement précises.

Un jeu de plateforme équilibré – Le jeu propose du contenu supplémentaire pour les joueurs exigeants. Cependant, le cœur du jeu axé sur l’exploration est conçu pour être accessible à tous les joueurs.

Une histoire profonde – Le jeu propose une intrigue captivante incluant des thèmes philosophiques et des débats sur ce qui fait de nous des êtres humains, ainsi que sur les limites de la science et de la technologie.

Un cadre futuriste – Le jeu se déroule dans un futur où les méga-entreprises technologiques dominent tous les aspects de la vie quotidienne.

Eden Genesis sortira en édition standard, comprenant le jeu sur support physique (disque ou cartouche) ainsi qu’un livret d’instructions.

L’édition collector comprend :