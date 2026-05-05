Le 29 mai 2026 marquera la sortie d’Into the Slimy Mines, un jeu hybride mêlant roguelike et tower defense, développé par Ant Workshop et édité par Wales Interactive. Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store, ce titre plonge les joueurs dans une aventure chaotique où stratégie, exploration et survie s’entremêlent dans un univers peuplé de créatures visqueuses et d’un humour typiquement nain.

L’histoire suit les péripéties du capitaine Firebeard et de son équipage intergalactique, employés par Ironkilt Intergalactic Industries. Après un crash sur une lune infestée de slimes, le joueur se retrouve seul, chargé de retrouver ses coéquipiers dispersés et de récupérer une précieuse cargaison de minerai avant que leur patron ne leur retire le prestigieux Stout Hammer au profit d’un concurrent plus compétent. Pour y parvenir, il faudra creuser, construire et défendre sa position contre des vagues incessantes de slimes, tout en exploitant un système de cartes et de combos pour optimiser ses chances de survie.

Le gameplay repose sur trois piliers principaux : l’excavation, la construction et la défense. Le joueur explore trente sites de forage répartis en six biomes distincts, chacun divisé en cinq niveaux de difficulté croissante. À l’aide de cartes Dig, il creuse des tunnels pour atteindre ses coéquipiers, mais ces mêmes passages servent aussi de voies d’invasion pour les slimes. Le choix des trajets devient donc un élément stratégique crucial, où chaque décision peut faciliter la progression ou précipiter la défaite. Trois guildes – Anvil, Warhammer et Pickaxe – offrent des approches différentes, avec six foreuses personnalisables via trente modules d’amélioration, permettant d’adapter son équipement aux dangers spécifiques de chaque biome.

La dimension roguelike se manifeste à travers un système de cartes et de progression méta. Le joueur acquiert des cartes en achetant des boosters ou en les découvrant lors de ses explorations, puis les combine pour créer des synergies uniques. Les bâtiments et tourelles, au nombre de dix et vingt-six respectivement, peuvent être améliorés en fusionnant des cartes identiques : deux canons de niveau 1 deviennent ainsi un canon de niveau 2, renforçant leur puissance. Cette mécanique s’étend aux générateurs, leurres et autres gadgets, offrant une grande variété de stratégies. Par ailleurs, dix-sept améliorations méta permettent de faciliter les parties suivantes, récompensant la persévérance et encourageant l’expérimentation.

La défense constitue l’autre volet central du gameplay. Les vagues de slimes déferlent sans relâche, obligeant le joueur à positionner judicieusement ses tourelles, barricades et téléporteurs pour ralentir ou éliminer les assaillants. Les quinze cartes Gadget disponibles apportent un soutien ponctuel, permettant de réparer des structures endommagées ou d’infliger des dégâts de zone en pleine attaque. Cette phase de défense, rythmée par l’arrivée de nouvelles menaces, exige une gestion constante des ressources et une adaptation rapide aux évolutions du champ de bataille.

Au-delà de son gameplay, Into the Slimy Mines intègre une dimension narrative discrète mais présente. En sauvant ses coéquipiers et en collectant jusqu’à vingt datapads disséminés dans les mines, le joueur découvre progressivement l’histoire du capitaine Firebeard et de son équipage, ainsi que les secrets de la lune infestée. L’IA du vaisseau, F.O.R.G.E., sert de guide tout au long de l’aventure, ajoutant une touche d’humour et de personnalité à l’expérience.