Revivez l’intégralité de l’arc Crossbell dans Trails from Zero et Trails to Azure.

NIS America, Inc. est heureux d’annoncer que The Legend of Heroes: Trails from Zero et The Legend of Heroes: Trails to Azure seront disponibles sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Les versions physiques PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 seront distribuées en France par Microids Distribution France.

Découvrez la célèbre The Legend of Heroes : Crossbell Collection sur consoles modernes ! Les versions Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 de The Legend of Heroes : Trails from Zero et The Legend of Heroes : Trails to Azure proposent de nombreuses améliorations techniques, dont une résolution 4K ! Les versions Nintendo Switch 2 incluent même la prise en charge de la souris. Chaque jeu sera disponible séparément en version numérique et pourra également être acheté ensemble dans une édition physique regroupée !

The Legend of Heroes: Trails from Zero

Redécouvrez Crossbell dans ce chapitre captivant de la célèbre série The Legend of Heroes ! Théâtre d’un conflit territorial permanent entre l’Empire d’Erebonia et la République de Calvard, Crossbell s’est développée en une cité-État prospère et en l’un des principaux centres économiques du continent.

Après trois ans d’absence, Lloyd Bannings revient dans sa ville natale afin de suivre les traces de son frère défunt et rejoindre la police de Crossbell. Cependant, à son arrivée, il découvre qu’il a été affecté à la Section de Soutien Spécial, une nouvelle unité chargée de missions inhabituelles et de requêtes mineures. Il y rencontre ses nouveaux coéquipiers : Elie MacDowell, la petite-fille du maire ; Randy Orlando, un ancien soldat coureur de jupons ; et Tio Plato, une jeune prodige de la technologie.

Caractéristiques :

Bienvenue à Crossbell : Un nouvel arc narratif passionnant de l’univers Trails commence dans cette cité-État emblématique ! Plongez dans un monde riche et dynamique, rempli de secrets et d’aventures.

Un nouvel arc narratif passionnant de l’univers Trails commence dans cette cité-État emblématique ! Plongez dans un monde riche et dynamique, rempli de secrets et d’aventures. Une ville spectaculaire : Grâce à des graphismes améliorés et des textures HD, Crossbell n’a jamais été aussi impressionnante. La PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 permettent d’atteindre jusqu’à 120 FPS et une résolution 4K ! Alternez entre textures originales et améliorées.

Grâce à des graphismes améliorés et des textures HD, Crossbell n’a jamais été aussi impressionnante. La PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2 permettent d’atteindre jusqu’à 120 FPS et une résolution 4K ! Alternez entre textures originales et améliorées. Votre ville, votre histoire : Le mode haute vitesse vous permet d’explorer la ville à votre rythme. Enchaînez les combats ou savourez l’histoire : à vous de choisir ! La Nintendo Switch 2 propose également la prise en charge de la souris.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

L’histoire du héros en devenir Lloyd Bannings se poursuit dans Trails to Azure !

Se déroulant quelques mois après les événements de Trails from Zero, une paix temporaire s’est installée à Crossbell, et la Section de Soutien Spécial bénéficie désormais d’une certaine renommée et reconnaissance, grâce à ses actions héroïques.

Cependant, cette accalmie est de courte durée avec l’émergence de plusieurs organisations aux intentions troubles. Ces tensions grandissantes sont accentuées par la pression croissante de l’Empire d’Erebonia et de la République de Calvard, laissant Crossbell prise entre deux feux. Alors que la sécurité de leur foyer et les fondations mêmes de leur équipe sont menacées, Lloyd et ses alliés doivent se préparer à affronter les dangers à venir. Sans le savoir, Crossbell s’apprête à devenir le théâtre d’un conflit décisif qui scellera son avenir…

Caractéristiques :