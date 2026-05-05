Silver Lining Interactive, le développeur Square Glade Games et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la date de sortie des éditions physiques standard et collector de Outbound sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, qui seront disponibles dès le 14 mai prochain.

Cette date de sortie est également accompagnée d’une démo, dès maintenant jouable sur Switch et Switch 2. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, le voyage commence aujourd’hui !

Pour ceux qui préfèrent s’installer confortablement et profiter du paysage, un aperçu spécial de la démo créé par l’équipe de développement est également disponible.

Avec plus de 1,2 million d’ajouts à la liste de souhaits sur Steam et des dizaines de milliers d’autres sur PS5 et Xbox, Outbound est devenu l’un des titres indépendants les plus attendus de l’année. Son mélange unique d’artisanat douillet, d’exploration en monde ouvert et de mécanismes de survie allégés a trouvé un écho auprès des joueurs du monde entier. La démo offre aux joueurs un premier aperçu de la vie sur la route :

Une partie importante de la première carte à explorer.

Construisez et personnalisez le camping-car de vos rêves.

Fabriquez des outils, améliorez vos systèmes et vivez de manière durable.

Jouez en solo ou en coopération avec des amis.

Contenu de l’édition standard

Jeu physique

DLC « School Bus Adventures »

Bande originale numérique

Contenu de l’édition collector

Carte routière du jeu : planifiez vos aventures dans le jeu comme un véritable routard.

Standee en acrylique représentant l’illustration principale du jeu : placez-le en toute sécurité sur votre bureau ou votre étagère.

Charme à accrocher : un petit quelque chose pour la route.

4 pins en émail – de petits badges d’honneur pour votre amour des aventures chaleureuses.

2 écussons en tissu – parfaits pour les vestes, les sacs ou le matériel de camping.

6 cartes postales – envoyez un message depuis vos voyages ou affichez-les chez vous.

Coffret collector – conçu pour garder tous vos trésors en sécurité et au chaud.

Contenus de l’édition standard : jeu physique, DLC « School Bus Adventures » et bande originale numérique.

Outbound est un jeu d’exploration en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l’aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d’alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution.

Sources d’énergie

Alimentez votre camping-car électrique avec de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique.

Construisez

Construisez votre base mobile à l’aide d’un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur.

Artisanat

Fabriquez des ateliers et des outils à l’aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux.

Cultivez

Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.

Jouez ensemble

Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound seul ou avec jusqu’à 4 joueurs en co-op.

Outbound sera disponible en édition physique standard et collector sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 le 14 mai 2026.