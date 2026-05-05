Alors que la sortie numérique de R-Type Dimensions III reste prévue pour le 19 mai 2026 sur Nintendo Switch (versions 1 et 2), ININ Games a annoncé un report de l’édition physique, désormais prévue pour le 11 août 2026. Ce délai, causé par des « contraintes mondiales de fabrication et de logistique », touche également l’édition Collector, dont la sortie est repoussée à l’hiver 2026. Une décision frustrante pour les collectionneurs, mais justifiée par la volonté de garantir un produit final à la hauteur des attentes.

Un remake fidèle et modernisé

R-Type Dimensions III est le dernier-né de la série culte de shoot’em-up, offrant une réinterprétation en 3D du classique R-Type III: The Third Lightning. Le jeu conserve l’essence du titre original – son gameplay exigeant, ses boss mémorables et ses patterns de projectiles précis – tout en l’enrichissant de graphismes haute définition, d’animations fluides et d’environnements détaillés. Les fans pourront basculer à tout moment entre la version originale et la version remasterisée, pour un mélange parfait de nostalgie et de modernité.

Parmi les nouveautés :

Un mode coopératif local avec des mécaniques de scoring et de survie inédites.

avec des mécaniques de scoring et de survie inédites. Le mode Advanced débloqué dès le départ , pour les joueurs en quête de défi.

, pour les joueurs en quête de défi. Des options de personnalisation (contrôles, qualité de vie, paramètres de caméra 3D).

(contrôles, qualité de vie, paramètres de caméra 3D). Un mode « Crazy Camera » pour une expérience encore plus immersive.

Des compensations pour les précommandes

Pour atténuer la déception des acheteurs, ININ Games propose aux précommandes de l’édition physique un accès anticipé numérique, leur permettant de jouer jusqu’à cinq jours avant la sortie officielle. Les conditions varient selon les plateformes, mais cette initiative vise à remercier la communauté pour sa patience.

Une édition Collector repensée avec Wētā Workshop

L’édition Collector, initialement prévue pour mai, bénéficiera d’un report à l’hiver 2026 afin d’intégrer une figurine premium conçue par Wētā Workshop, le studio légendaire derrière des créations comme Le Seigneur des Anneaux ou Pacific Rim. Ce partenariat promet un objet de collection d’exception, justifiant le délai supplémentaire.

Un jeu complet dès la sortie physique

Autre bonne nouvelle : contrairement à de nombreux titres modernes, R-Type Dimensions III n’aura pas besoin de patch Day One. La version physique inclura directement la dernière build du jeu, évitant aux joueurs de devoir télécharger des mises à jour avant de pouvoir jouer.

ININ Games, gardien du patrimoine rétro

Ce report s’inscrit dans une démarche plus large d’ININ Games, qui se positionne comme un éditeur engagé dans la préservation du patrimoine vidéoludique. En collaborant avec des studios historiques (Irem, Taito, Sega) et en modernisant des licences cultes (Space Invaders, Bubble Bobble, Shenmue), la société allemande allie respect des origines et innovations pour toucher les nouvelles générations.

Malgré les aléas de la production, R-Type Dimensions III s’annonce comme un hommage fidèle à l’esprit arcade, tout en offrant des améliorations bienvenues pour les joueurs contemporains. Les fans pourront donc patienter jusqu’à l’été (voire l’hiver pour les collectionneurs) en sachant que le résultat final sera à la hauteur de l’héritage de la série.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel d’ININ Games.