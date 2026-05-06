2K et Firaxis Games annoncent la sortie de la très attendue mise à jour « L’épreuve du temps » de Civilization VII gratuitement pour tous les joueurs le 19 mai. Ils auront bientôt la possibilité de diriger une seule civilisation durant l’entièreté de leur partie, de découvrir les Triomphes ainsi qu’un système de Victoires revu.

Les changements principaux introduits via la mise à jour « L’épreuve du temps » incluent :