Le studio Yacht Club Games, connu pour Shovel Knight, a annoncé la sortie de Mina the Hollower, un jeu d’action-aventure en 8-bit qui débarquera le 29 mai 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC (via Steam, GOG et Humble Store). Le titre sera proposé au prix de 19,99€.

Mina the Hollower plonge les joueurs dans un univers sombre et captivant, où ils incarneront Mina, une Hollower chargée de sauver une île maudite. Le gameplay mêle exploration, combat dynamique et progression, avec un système de fouille permettant de creuser sous les dangers ou de se déplacer rapidement. Le personnage principal manie un fouet nommé Nightstar, mais peut également s’équiper d’une variété d’armes secondaires et d’objets uniques pour adapter son style de jeu.

Le jeu se distingue par son style visuel 8-bit inspiré de la Game Boy Color, modernisé avec des animations détaillées, des contrôles précis et un affichage en grand écran. L’univers, inspiré de l’horreur gothique victorienne, est peuplé de créatures étranges, de boss redoutables et de secrets à découvrir. La bande-son, composée par Jake Kaufman (connu pour ses travaux sur Shovel Knight et d’autres jeux rétro), adopte un style MSX pour renforcer l’immersion.

Parmi les fonctionnalités clés, on retrouve un système de personnalisation via des Sidearms (armes secondaires) et des Trinkets (objets aux effets variés), ainsi qu’un niveau de progression permettant d’adapter Mina à son style de jeu. Le monde, vaste et interconnecté, regorge de zones exotiques à explorer, chacune offrant des défis uniques et des combats épiques.

Initialement prévu pour Halloween 2023, Mina the Hollower a subi un report avant d’atteindre le statut gold il y a quelques semaines. Le jeu a été financé via Kickstarter au début de l’année 2022, confirmant l’engouement des fans pour ce projet porté par l’équipe derrière Shovel Knight.

Avec son mélange d’esthétique rétro, de gameplay exigeant et de narration atmosphérique, Mina the Hollower s’annonce comme une nouvelle référence dans le genre action-aventure en pixel art. Les joueurs pourront enfin découvrir ce titre très attendu à la fin du mois de mai.