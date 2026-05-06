Un compte X jusqu’alors inactif, Evil Leeker Man, a récemment publié des captures d’écran et des informations concernant un nouveau jeu de la série Worms, actuellement en développement chez Team17. Ce projet, baptisé Project Arrakis, serait en phase de playtest sur Steam, comme en témoignent les preuves de temps de jeu partagées par le compte. Bien que Team17 n’ait pas encore réagi à ces révélations, les éléments présentés laissent penser qu’une annonce officielle pourrait intervenir lors du prochain Summer Game Fest, prévu le mois prochain.

Le leak intervient dans un contexte particulier, alors que la communauté gaming est encore marquée par les récentes fuites autour d’Assassin’s Creed Invictus et les discussions autour des révélations de xj0nathan. Evil Leeker Man, qui a rejoint X en octobre 2025 mais n’avait jusqu’ici publié aucun contenu, a soudainement partagé des images de Project Arrakis, ainsi que d’un autre titre, Bloodwest Scavengers. Le compte affirme que ce nouveau Worms adopterait un style de jeu plus tactique, une évolution notable par rapport aux mécaniques traditionnelles de la série. Il a également promis de partager prochainement des extraits de gameplay du playtest, ce qui pourrait apporter des précisions sur les innovations apportées par ce projet.

Les captures d’écran publiées montrent un style visuel dynamique et coloré, typique de l’univers Worms, mais avec des éléments qui pourraient suggérer une approche différente du gameplay. Le fait que le jeu soit en phase de playtest chez Team17, comme en attestent les preuves de temps de jeu sur Steam, renforce la crédibilité de ces révélations. Cependant, l’origine exacte des fuites reste incertaine : Evil Leeker Man pourrait être un playtester lui-même, ou avoir reçu ces informations d’une source interne.