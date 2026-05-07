L’ESRB vient une fois de plus de révéler des détails sur un futur jeu pour Nintendo Switch 2 avant même son annonce officielle. Cette fois, c’est Citizen Sleeper 2: Starward Vector qui a été classé, confirmant sa sortie sur la nouvelle console de Nintendo. Bien que les spécificités de cette édition Switch 2 restent inconnues, cette classification laisse présager une annonce officielle imminente.

Citizen Sleeper 2: Starward Vector est la suite très attendue de l’un des RPG les plus acclamés de 2022. Le jeu transporte les joueurs dans la Starward Belt, un ensemble d’habitats précaires situés dans une ceinture d’astéroïdes, riche en secrets, en histoires et en personnages luttant pour survivre.

Dans ce nouvel opus, les joueurs incarnent à nouveau un Sleeper, une conscience humaine émulée dans un corps artificiel. Cette fois, le protagoniste est en fuite, poursuivi à la fois par la corporation qui l’a créé et par un gang cherchant à le contrôler. Pour échapper à ses poursuivants, le joueur devra s’emparer d’un vaisseau, recruter un équipage et accepter des contrats périlleux afin de se construire un avenir.

Votre équipage commence avec Serafin, un autre fugitif et pilote expérimenté. Cependant, pour accomplir les contrats qui vous permettront de rester en mouvement, vous aurez besoin de divers profils : mécaniciens, ingénieurs, et bien d’autres. Ces missions, souvent éloignées des hubs animés de la Belt, comportent des risques élevés où l’échec n’est jamais loin, surtout si les dés ne sont pas en votre faveur. Il sera donc crucial de bien choisir son équipage pour chaque tâche.

Comme dans le premier opus, le gameplay s’inspire des jeux de société, avec des mécaniques basées sur des lancers de dés et des choix stratégiques. Les joueurs pourront choisir une classe, configurer leurs compétences et assembler leur équipage pour naviguer dans un monde complexe et imprévisible. Chaque décision compte, et le destin de votre Sleeper dépendra souvent d’un simple jet de dés.

Contrairement au premier jeu, ce Sleeper est différent : après s’être échappé de ses créateurs corporatifs, il est tombé sous le contrôle de Laine, le chef d’un gang criminel local. Après une tentative désespérée pour se libérer, le voilà de nouveau en fuite, cette fois avec un corps défectueux, une prime sur la tête et aucune mémoire de son passé.