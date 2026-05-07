Après son lancement réussi sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (via Steam) le 4 septembre 2025, l’action-RPG Hell is Us développé par Rogue Factor et édité par Nacon arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Cette version profitera des améliorations techniques de la nouvelle console pour offrir une expérience optimisée, avec des graphismes plus fluides et des temps de chargement réduits.

Plongez dans un monde sombre et hostile, où une guerre civile déchire un pays déjà ravagé par une calamité mystérieuse. Cette dernière a donné naissance à des créatures surnaturelles que seules des armes d’un autre âge peuvent vaincre. Dans Hell is Us, vous incarnez un guerrier équipé d’une épée ancestrale et d’un drone, vos seuls alliés pour survivre dans ce chaos.

Le jeu se distingue par son système d’exploration unique : pas de carte, pas de boussole, pas de marqueurs de quête. Vous devrez suivre votre instinct et vos découvertes pour progresser, ce qui rend chaque partie personnelle et immersive. Les combats, intenses et brutaux, vous opposent à des créatures inédites, et vous devrez maîtriser une variété d’armes (épées, lances, haches) ainsi que votre drone pour en sortir vivant.

Thème central : Comme l’explique Jonathan Jacques-Belletête, directeur créatif du jeu, Hell is Us explore le cycle perpétuel de la violence humaine, alimenté par les émotions et les passions. Un récit profond et sombre qui colle parfaitement à l’atmosphère oppressante du jeu.

Avec son mélange d’action frénétique, d’exploration libre et de narration mature, Hell is Us promet d’être un titre marquant pour la Switch 2. À ne pas manquer le 24 septembre 2026 !