Capcom a annoncé que son nouveau jeu Pragmata, une nouvelle propriété intellectuelle (IP), a franchi la barre des 2 millions d’exemplaires vendus en seulement 16 jours après sa sortie. Le titre, lancé le 17 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC (Steam), avait déjà atteint le million de ventes en seulement deux jours. La version Switch 2, quant à elle, est sortie au Japon le 24 avril, soit une semaine après le lancement mondial.

Pragmata a bénéficié d’un accueil critique très positif, malgré quelques débats en ligne, ce qui a contribué à son succès commercial précoce. Le jeu se distingue par son mélange d’action et d’aventure dans un univers de science-fiction, suivant les péripéties de Hugh Williams et de Diana, une jeune androïde, dans un monde lunaire proche du futur. Capcom a mis en avant une campagne marketing incluant une démo jouable avant la sortie, ce qui a permis de renforcer l’engouement autour du titre.

Rob Dyer, PDG de Capcom aux États-Unis, a laissé entendre que Pragmata pourrait marquer le début d’une nouvelle franchise pour l’éditeur. Il a évoqué une IP sur laquelle Capcom pourrait « continuer à construire », suggérant des suites ou des développements futurs. Cette performance commerciale est d’autant plus remarquable qu’il s’agit d’une nouvelle licence, un défi pour les éditeurs dans un marché dominé par les franchises établies.

En comparaison, Resident Evil Requiem, l’autre grande sortie de Capcom en 2026, a déjà dépassé les 7 millions de ventes, un chiffre attendu pour une licence aussi emblématique que Resident Evil. Dragon’s Dogma II, sorti plus tôt dans l’année, avait quant à lui atteint 2,5 millions de ventes en 10 jours, confirmant la dynamique actuelle de l’éditeur.