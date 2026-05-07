Ravenswatch, le roguelite coopératif développé par Passtech Games et édité par Nacon, arrivera sur Nintendo Switch 2 à l’automne 2026. Avant cette sortie, une mise à jour gratuite intitulée « Song of Thieves » sera déployée sur la version actuelle du jeu le 27 mai 2026.

Cette mise à jour introduira plusieurs nouveautés, dont une nouvelle faction ennemie : les Voleurs. Les joueurs pourront également explorer des caches de voleurs, composées de salles aux caractéristiques variées comme les salles au trésor, les salles piégées, les salles maudites et les salles miroirs. L’ajout d’harpes magiques et de leurs mélodies rapides enrichira les mécaniques de gameplay. Un nouveau boss, Stingy Jack, viendra menacer les butins des joueurs. Enfin, la mise à jour inclura une fonction de pause en multijoueur, améliorant l’expérience coopérative.

Ravenswatch propose à jusqu’à quatre joueurs d’incarner des héros légendaires unis pour affronter les Cauchemars qui corrompent le monde de Rêverie. Le jeu s’inspire de contes et légendes célèbres du monde entier, offrant une expérience de combat dynamique et stratégique.

Parmi les personnages jouables, Scarlet, inspirée du Petit Chaperon rouge, alterne entre deux formes selon le cycle jour-nuit, passant d’une combattante agile avec des daggers à une bête assoiffée de sang. Franz, le Joueur de flûte de Hamelin, utilise son instrument corrompu pour contrôler un essaim de rats et affaiblir ses ennemis à distance. Beowulf, roi goth, manie une épée à deux mains et peut invoquer un bébé dragon pour renforcer ses attaques. Nyss, inspirée de la Reine des neiges, a perdu ses pouvoirs de guérison au profit de capacités offensives glaciales. Aladdin, héros des Mille et Une Nuits, combat avec agilité et peut invoquer des vœux pour influencer l’issue des combats. Enfin, Mélusine, inspirée des légendes des sirènes, utilise une orbe magique pour attaquer à distance et se déplacer sous terre.

Ravenswatch, déjà acclamé pour son gameplay exigeant et son ambiance unique, avait été développé par le studio à l’origine de Curse of the Dead Gods. La version Switch du jeu est prévue pour 2024, tandis que la version Switch 2 profitera des améliorations techniques de la nouvelle console pour offrir une expérience optimisée.