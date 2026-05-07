Star Fox revient sur Switch 2 avec un remake amélioré de Star Fox 64

Nintendo a officiellement annoncé Star Fox pour Switch 2, un remake grandement amélioré de Star Fox 64. Le jeu sortira le 25 juin 2026, marquant le retour de la franchise après près d’une décennie d’absence, la dernière entrée principale étant Star Fox Zero sur Wii U en 2016.

Nintendo a également confirmé que Star Fox serait disponible à la fois en version numérique et en version physique. D’après la jaquette japonaise, il semblerait que la version physique se présente sous la forme d’une carte de jeu classique, et non d’une carte Game-Key. Le prix est fixé à 5 480 yens pour la version numérique et à 6 480 yens pour la version physique.

Star Fox est une aventure riche en action basée sur Star Fox 64 de la Nintendo 64. Découvrez de nouveaux modes de jeu (et redécouvrez ceux qui font leur retour) en vous lançant dans une périlleuse mission pour sauver le système Lylat – désormais encore plus détaillé grâce à une refonte visuelle complète du jeu.

Le scientifique dément Andross cherche à prendre le contrôle du système stellaire Lylat, et seul Fox McCloud et l’équipe Star Fox se dressent sur sa route. Pilotez votre Arwing et parcourez le système pour affronter les forces ennemies tout en exécutant d’impressionnantes manœuvres aériennes, comme des tonneaux et des looping avant, pour semer vos poursuivants. Trouvez des itinéraires alternatifs à travers le système Lylat au fil de vos parties, en relevant de nouvelles missions et des défis variés. De plus, faites équipe avec vos amis dans le tout nouveau mode multijoueur Battle Mode en 4 contre 4.

Star Fox est une adaptation cinématographique du jeu Star Fox 64, proposant des designs de personnages entièrement revus, des décors intégralement remaniés, ainsi que des cinématiques détaillées, des dialogues entièrement doublés et une bande-son orchestrale grandiose. Le jeu inclut également les commandes souris du Joy-Con 2 et une toute nouvelle fonctionnalité GameChat qui vous place aux commandes de votre vaisseau, incarnant vos personnages préférés de l’univers Star Fox.

Principales caractéristiques

Une aventure modernisée – Star Fox est basé sur le jeu Star Fox 64 et bénéficie d’une refonte visuelle complète exploitant pleinement la puissance et les performances de la Nintendo Switch 2. Explorez des planètes variées et les profondeurs d’une nébuleuse au sein du système Lylat, du monde vibrant de Corneria aux océans désolés et pollués de Zoness. Vous trouverez également de toutes nouvelles cinématiques avec des dialogues doublés et des briefings de mission inédits entre les niveaux, où vous pourrez en apprendre davantage sur les personnages et les mondes qui composent l’univers Star Fox.

Un combat spatial intense – Montez à bord de votre Arwing, un chasseur aérospatial haute performance, et utilisez vos lasers pour anéantir les forces ennemies. Vous pouvez aussi freiner en plein vol pour semer vos poursuivants (sans mauvais jeu de mots), déployer la postcombustion pour une poussée supplémentaire, faire un looping avant et, bien sûr, réaliser des tonneaux pour vous défendre contre les tirs entrants.

Modes de jeu nouveaux et classiques – Star Fox propose une variété de modes, dont :

Mode Campagne – Voyagez à travers de nombreuses planètes, naviguez dans des champs d’astéroïdes et participez à des combats aériens en vol libre. Choisissez la difficulté Facile ou Normale au début et perfectionnez vos compétences pour obtenir toutes les médailles nécessaires au déblocage du niveau Expert. Les objectifs que vous accomplissez, les ennemis que vous vainquez et vos autres actions peuvent modifier votre itinéraire et ce que vous faites dans chaque niveau. Emprunter des routes différentes peut également influencer les niveaux que vous rencontrerez sur votre chemin à travers le système, ce qui vous donne toujours une raison de revisiter chaque mission.

Mode Défi – Rejouez les niveaux déjà terminés et relevez de nouveaux objectifs et défis variés, dont certains absents du mode Campagne. Les défis sont disponibles en difficulté Normale ou Expert.

Mode Bataille – Rassemblez votre équipage pour participer à des combats aériens inédits en 4 contre 4, avec jusqu’à huit joueurs répartis entre l’Équipe Star Fox et l’Équipe Star Wolf. Ce mode propose trois niveaux avec des objectifs différents : prendre le contrôle d’une zone désignée sur Corneria, collecter des cristaux d’énergie sur Fichina, ou récupérer du fret auprès de pirates spatiaux dans le Secteur Y. Participez à des batailles en équipe en ligne via des parties privées, ou affrontez des joueurs proches ou lointains. Grâce à GameShare³, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans les airs, localement ou en ligne via GameChat. Si le partage de jeu en ligne n’est disponible que sur les systèmes Nintendo Switch 2, le GameShare local permet de partager les jeux compatibles avec les systèmes Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Fonctionnalités supplémentaires de la Nintendo Switch 2

Commandes souris du Joy-Con 2 – Si vous jouez seul en mode Campagne et/ou Défi, vous pouvez basculer en toute transparence entre les commandes par boutons et la souris avec la manette Joy-Con 2. La fonction souris permet un visé plus intuitif, et si un ami se joint à vous, que ce soit sur la même console ou via GameShare par GameChat, il pourra assurer le rôle de tireur pendant que vous vous concentrez sur le pilotage (ou l’inverse !).

Avatars de personnages et filtres AR dans GameChat – Apparaissez sous les traits de Fox McCloud ou de n’importe quel membre de son équipage pendant que vous discutez avec des amis, grâce à un avatar interactif qui reflète vos expressions et vos mouvements dans GameChat⁴. Avec les filtres AR du jeu, vous pouvez également ajouter une paire d’oreilles digne de Star Fox ou un bec inspiré de Falco qui bouge lorsque vous parlez.