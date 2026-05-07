Retrouvez Fox McCloud, Peppy Hare, Falco Lombardi et Slippy Toad pour une aventure spatiale pleine d’action sur Nintendo Switch 2

Les spectateurs et spectatrices à travers le monde ont vu Fox McCloud prendre son envol dans Super Mario Galaxy Le Film, et il sera bientôt possible de retrouver Fox et son équipe sur Nintendo Switch 2. Au cours du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Nintendo a annoncé que Star Fox, une aventure à l’action trépidante basée sur le jeu Nintendo 64 Lylat Wars, fera son arrivée le 25 juin sur Nintendo Switch 2. Redécouvrez des modes de jeu familiers et découvrez-en de nouveaux tandis que vous embarquez pour une dangereuse mission afin de sauver un système de Lylat plus détaillé que jamais grâce à une refonte graphique complète.

Le scientifique déchu Andross cherche à s’emparer du système de Lylat, et seuls Fox McCloud et l’unité Star Fox sont en mesure de l’arrêter. Prenez les commandes de votre Arwing, affrontez les forces d’Andross à travers le système, et exécutez des manœuvres aériennes tels que des tonneaux et des loopings pour prendre l’avantage sur l’ennemi. Au fil des parties, suivez différents itinéraires à travers le système de Lylat pour découvrir de nouvelles missions et relever de nouveaux défis. De plus, vous pouvez faire équipe avec vos proches dans le nouveau mode combat1 à quatre contre quatre.

Star Fox est une interprétation cinématographique de Lylat Wars qui propose des personnages redesignés, des décors retravaillés dans chaque mission, ainsi que des scènes cinématiques détaillées, un doublage intégral en français et une bande-son orchestrale. Le jeu est également compatible avec le mode souris des Joy-Con 2 et propose une toute nouvelle fonctionnalité GameChat2 qui permet d’apparaître à l’écran sous la forme d’un personnage de l’univers Star Fox.

Pour visionner le Star Fox Direct dans son intégralité, rendez-vous sur le portail Nintendo Direct ou sur la chaîne YouTube de Nintendo France.

Retrouvez ci-dessous plus d’informations sur ce qui a été présenté :

Une aventure modernisée : Star Fox est basé sur Lylat Wars et présente une refonte graphique complète tirant parti de la puissance et des capacités de la Nintendo Switch 2. Explorez toutes sortes de lieux allant de la verdoyante planète Corneria aux eaux polluées de Zoness en passant par diverses nébuleuses. Le titre comporte aussi de nouvelles cinématiques entièrement doublées en français ainsi que des scènes de briefing inédites précédant chaque mission et qui permettent d’en apprendre plus sur les personnages et l’univers de Star Fox.

Combats aériens intenses : prenez les commandes de votre Arwing, un chasseur aérospatial haute performance, et utilisez son canon laser pour vaincre les forces opposées. L’Arwing est aussi capable de freiner pour passer derrière l’ennemi, d’enclencher le turbo pour accélérer, de faire des loopings, ainsi que de réaliser des tonneaux qui dévient les tirs ennemis.

Expérience classique et nouveaux modes de jeu : Star Fox propose différents modes de jeu tels que : Campagne : menez des missions sur toutes sortes de planètes, traversez des champs d’astéroïdes et prenez part à des batailles aériennes en vol libre. Choisissez au départ entre les niveaux de difficulté Facile et Standard, puis affinez vos talents jusqu’à obtenir toutes les médailles nécessaires pour débloquer le niveau de difficulté Expert. Les objectifs que vous accomplissez, les ennemis abattus et d’autres facteurs encore influeront sur le déroulement des missions et la route que vous emprunterez au cours des missions. Emprunter une route différente peut aussi influer sur l’itinéraire que vous suivrez à travers le système de Lylat, il y a ainsi toujours une raison de tenter de nouvelles approches dans chaque mission.



Mode défi : rejouez aux missions que vous avez terminées dans la campagne et tentez de relever des objectifs inédits pour mettre vos talents de pilote à l’épreuve. Ce mode propose uniquement les niveaux de difficulté Standard et Expert.

Mode combat : rassemblez votre équipe et prenez part à de toutes nouvelles batailles à quatre contre quatre qui réunissent jusqu’à huit pilotes répartis entre les équipes Star Fox et Star Wolf. Ce mode propose trois missions avec chacune leurs objectifs : prenez le contrôle de différentes zones sur Corneria, collectez un maximum d’énergie sur Fichina, et récupérez une cargaison détenue par des pirates de l’espace dans le secteur Y. Créez des parties en ligne privées avec vos proches, ou jouez avec des pilotes du monde entier. Avec GameShare3, il est possible de jouer ensemble sur quatre consoles avec un seul exemplaire du jeu en local, ou en ligne via GameChat. Le multijoueur en ligne via GameShare n’est possible qu’entre plusieurs Nintendo Switch 2, mais en local, il est possible d’utiliser GameShare pour partager les jeux compatibles aussi bien avec des Nintendo Switch 2 que des Nintendo Switch.

Fonctionnalités supplémentaires de la Nintendo Switch 2 : Mode souris des Joy-Con 2 : lorsque vous jouez en solo à la campagne ou au mode défi, vous pouvez à tout moment passer des commandes classiques à celles à la souris en changeant la façon dont vous tenez le Joy-Con 2. Le mode souris permet de viser de manière encore plus intuitive, et si vous jouez à deux à la campagne ou au mode défi, aussi bien sur une même console qu’avec GameShare via GameChat, vous pouvez vous répartir les rôles de pilote et de tireur.



Avatars et accessoires RA dans GameChat : prenez l’apparence de Fox McCloud ou d’autres personnages du jeu lors de vos chats vidéo via GameChat4 grâce aux avatars qui reproduisent en temps réel vos mouvements et vos expressions. Des accessoires RA sont également disponibles pour vous permettre d’ajouter des oreilles de personnage ou encore le bec de Falco à votre visage lorsque vous parlez.

Au cours du Nintendo Direct d’aujourd’hui, Nintendo a annoncé le retour officiel de Fox McCloud dans Star Fox, qui fera son arrivée le 25 juin en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Star Fox est une interprétation cinématographique de Lylat Wars qui propose des personnages redesignés, des décors retravaillés dans chaque mission, ainsi que des scènes cinématiques détaillées, un doublage intégral en français, une bande-son orchestrale, la prise en charge du mode souris des Joy-Con 2 ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité GameChat qui permet d’incarner son personnage préféré de l’univers de Star Fox.

1 Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur.

*2 Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Une connexion Internet et un abonnement au service payant Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l’enregistrement d’un numéro de téléphone portable est requis. Les enfants doivent obtenir l’autorisation de leur parent ou tuteur via l’application mobile Contrôle parental Nintendo Switch pour utiliser GameChat. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Pour utiliser le chat vidéo, une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est nécessaire.

*3 Un jeu ne peut être partagé via GameShare qu’à partir d’une Nintendo Switch 2. Les personnes qui reçoivent un jeu via GameShare ne peuvent y jouer que tant que la session est active. Le jeu reçu n’est plus jouable après la fin de la session.

*4 Pour certains modes de jeu, une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est nécessaire.