Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer bénéficie d’une édition optimisée pour Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue le 16 juillet 2026 au Japon. Imagineer, le développeur de la franchise, a confirmé que Nintendo distribuera le jeu en dehors du territoire japonais, comme pour les précédents opus.

Cette version Switch 2 introduit plusieurs nouveautés, à commencer par la fonction « Camera Play », qui exploite les capacités de la console pour afficher l’image du joueur à l’écran via une caméra USB. Ce système permet une comparaison en temps réel avec les mouvements de l’instructeur, facilitant ainsi la correction de la posture et optimisant l’efficacité des exercices.

Le mode multijoueur évolue avec « Shared Communication Battle », qui autorise jusqu’à quatre participants à s’entraîner simultanément en local. Deux variantes sont proposées : « Score Battle », où les joueurs s’affrontent pour obtenir le meilleur score, et « Sudden Death », un mode éliminatoire où une seule erreur entraîne la disqualification. Ces options visent à renforcer l’aspect social et compétitif de l’expérience.

L’édition Switch 2 intègre également un « Boost Up Mode », qui augmente progressivement le BPM jusqu’à 200, offrant un entraînement plus intense. Le « Advanced Judgment Mode » affine quant à lui l’évaluation des mouvements en analysant avec précision leur timing et leur vitesse. Ces ajouts s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés cherchant un défi plus exigeant.

Les possesseurs de la version originale de Fitness Boxing 3 sur Nintendo Switch pourront migrer vers la version Switch 2 via un « Upgrade Pack » payant, facturé 1 100 yens au Japon. Le tarif pour les autres régions n’a pas encore été communiqué. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer était initialement sorti sur Nintendo Switch le 5 décembre 2024. Depuis, la série a dépassé les trois millions d’exemplaires vendus.