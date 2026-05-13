Spooky Spirit Shooting Gallery, initialement intitulé Moshikashite? Obake no Shatekiya lors de sa sortie japonaise sur Nintendo Switch le 1er juillet 2021, est un jeu développé et édité par Nippon Columbia. Une version occidentale a ensuite été publiée par Aksys Games le 27 avril 2023, permettant aux joueurs internationaux de découvrir ce titre.

Le concept s’inspire directement d’un jeu d’arcade lancé en juillet 2019, adapté ici pour une expérience en solo ou en multijoueur sur console. L’annonce récente confirme une adaptation pour la Nintendo Switch 2, prévue pour le 6 août 2026 au Japon, au prix de 5 280 yens. Cette nouvelle version, Moshikashite ? Obake no Shatekiya for Nintendo Switch 2, reprend l’esprit du jeu de médailles tout en l’enrichissant d’éléments originaux pensés pour une console familiale : un mode Fête jouable en coopération ou en compétition, entre autres nouveautés. Il s’agit du portage amélioré de l’édition Nintendo Switch parue en 2022. On note aussi l’ajout du GameShare et du GameChat.

Le gameplay repose sur un système de tir précis visant à éliminer des esprits dans deux modes distincts. En mode Carnival, le joueur choisit entre deux environnements : une galerie ou une maison hantée. L’objectif consiste à tirer sur des objets ou des fantômes pour accumuler des jetons, tout en progressant vers la maison hantée en remplissant la jauge de Spirit Seals. Une fois celle-ci remplie, le joueur affronte une série d’attaques de plus en plus intenses avant de combattre un boss final pour obtenir des récompenses bonus. Le mode Party propose quant à lui dix-neuf mini-jeux accessibles à jusqu’à trois joueurs, permettant de s’affronter ou de coopérer. L’intégralité de ces mini-jeux doit être débloquée pour accéder au défi Spirit Stairway Challenge, une série de niveaux de difficulté croissante où les joueurs doivent éliminer tous les esprits présents sur deux escaliers parallèles, tout en évitant les boss qui apparaissent à intervalles réguliers. Le principe central du jeu repose ainsi sur la précision du tir, que ce soit pour collecter des objets ou pour neutraliser les ennemis, avec une progression récompensée par des jetons et des sceaux permettant d’accéder à des contenus plus exigeants.