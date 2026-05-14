Polyarc a officiellement annoncé Moss: The Forgotten Relic, une aventure fantasy qui fusionne les récits des jeux de réalité virtuelle exclusifs Moss et Moss: Book II. Le titre sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch ainsi que sur PC via Steam dès l’été 2026.

Moss: The Forgotten Relic se déroule dans les pages d’un livre de contes vivant, un univers où mythes et magie ancestrale s’entremêlent. Le joueur incarne un guide qui accompagne Quill, une petite souris courageuse, dans un périple émotionnel mêlant défis, courage et interactions. L’aventure propose une narration intime et épique, inspirée des classiques du genre fantasy, où le joueur doit explorer des lieux mystérieux, résoudre des énigmes environnementales et affronter des forces occultes.

L’expérience repose sur la découverte d’un royaume déchu, progressivement reconquis par une nature indomptée. Les environnements, conçus comme des dioramas, intègrent des puzzles environnementaux minutieusement élaborés à la main. Quill, l’héroïne principale, guide le joueur à travers des paysages variés, allant de ruines anciennes à des forêts luxuriantes, tout en comptant sur son soutien pour surmonter les obstacles. Le titre met l’accent sur l’exploration et la découverte de secrets cachés hors des sentiers battus, avec une option d’accessibilité permettant de sauter les séquences de combat.

Moss: The Forgotten Relic représente la réunion de Moss et Moss: Book II en une seule aventure optimisée et remaniée pour consoles et PC. Cette version définitive inclut des visuels et des performances améliorés, ainsi que de nouvelles scènes cinématiques créées à la main. Le suivi intelligent de la caméra facilite l’immersion dans l’univers du jeu. Tous les contenus additionnels, dont le DLC « Twilight Garden », sont inclus dans cette édition. Une nouvelle option d’accessibilité, « Skip Combat », permet aux joueurs d’éviter les combats tout en continuant à progresser dans l’histoire.

Le jeu a été salué par la critique avec plus de 160 récompenses et nominations à travers le monde. La bande-son orchestrale, composée par Jason Graves, contribue à l’atmosphère immersive de l’aventure. Développé par une petite équipe chez Polyarc, Moss: The Forgotten Relic se distingue par son approche soignée et son design minutieux, offrant une expérience narrative et visuelle cohérente avec les titres originaux.