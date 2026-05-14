Nintendo a ajouté cinq jeux Virtual Boy à la bibliothèque du service Nintendo Switch Online via une mise à jour publiée en mai 2026. Les titres intégrés, tous sortis en 1995, sont Jack Bros., Space Invaders Virtual Collection, Vertical Force, Virtual Bowling et V-Tetris. Ces jeux sont accessibles depuis l’application Virtual Boy – Nintendo Classics, disponible au téléchargement via le Nintendo eShop pour les abonnés actifs à l’offre Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

En complément de cette mise à jour, cinq nouvelles icônes de profil mettant en avant le Virtual Boy ont été ajoutées pour les membres de l’Expansion Pack, disponibles pour une durée limitée. Ces icônes, personnalisables avec des bordures et des arrière-plans, peuvent être obtenues via les Platinum Points accumulés en complétant des missions sur My Nintendo. Elles sont accessibles depuis le menu dédié Nintendo Switch Online, situé en bas à gauche de l’écran d’accueil de la Switch.

La liste des jeux disponibles inclut désormais :

V-Tetris

Jack Bros.

Space Invaders Virtual Collection

Virtual Bowling

Vertical Force

Pour y accéder, les joueurs doivent télécharger la dernière version de l’application Virtual Boy – Nintendo Classics et disposer d’un abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. L’application est compatible avec les consoles Nintendo Switch et Switch 2, et nécessite l’utilisation d’un accessoire officiel Virtual Boy, disponible en versions carton et plastique sur le Nintendo Store.

Côté bonus, les cinq nouvelles icônes de profil Virtual Boy sont proposées aux membres de l’Expansion Pack pour un coût de 10 Platinum Points chacune sur My Nintendo. Ces icônes seront disponibles jusqu’au 27 mai 2026, date à laquelle elles seront retirées de la boutique. Les joueurs intéressés doivent donc se procurer ces éléments avant cette échéance.

Nintendo Switch Online permet aux abonnés de jouer en ligne, d’accéder à un catalogue de jeux classiques et de bénéficier d’offres exclusives. L’Expansion Pack, en plus des avantages de base, inclut des jeux issus des bibliothèques GameCube, Nintendo 64, Game Boy Advance et Sega Genesis, ainsi que des packs et DLC de mise à niveau.