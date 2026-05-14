Playstack et Ramage Games ont annoncé l’extension des versions du jeu de puzzle narratif One Move Away à la Nintendo Switch 2 et à la Nintendo Switch. Le titre sera disponible simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam à partir du 28 mai 2026, date initialement prévue pour les autres plateformes.

One Move Away se présente comme une expérience en vue à la première personne mêlant narration et puzzles de rangement. Le joueur incarne un personnage qui prépare un déménagement, un processus qui sert de toile de fond à trois histoires personnelles distinctes. Chaque personnage, à une étape différente de sa vie, voit ses affaires être rangées ou abandonnées, révélant ainsi des fragments de leur existence à travers les objets choisis. Le jeu propose une approche narrative où les choix de rangement influencent la compréhension des récits entrelacés des protagonistes.

Le gameplay repose sur un système de packing en trois dimensions où le joueur doit organiser des cartons et des objets de manière stratégique ou chaotique, selon sa préférence. La physique réaliste des objets ajoute une couche de complexité : un empilement désordonné peut provoquer des réactions en chaîne et faire s’effondrer le contenu des cartons. Le jeu propose plus de vingt niveaux, chacun présentant des défis spécifiques en termes d’espace, de taille et de forme des objets à ranger. Les objectifs varient, allant du simple remplissage des coffres à des missions plus complexes exigeant une organisation minutieuse pour satisfaire des contraintes de temps ou d’espace.

L’esthétique du jeu mise sur un style visuel chaleureux et apaisant, accompagné d’une bande-son conçue pour renforcer l’ambiance cozy. L’accent est mis sur la satisfaction procuré par un rangement parfait, où chaque objet trouve sa place et où le coffre se ferme sans encombre. Les contrôles, minimalistes et intuitifs, permettent de manipuler les objets avec précision : ramasser, faire pivoter, placer et interagir avec une grande simplicité d’exécution.