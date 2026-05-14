Le développeur Arc Games et l’éditeur Thekla ont officiellement annoncé aujourd’hui la sortie d’Order of the Sinking Star sur Nintendo Switch 2. Le titre est également confirmé sur PC via Steam, avec une bande-annonce et la confirmation d’un lancement prévu pour la fin de l’année 2026.

Order of the Sinking Star est présenté comme une aventure narrative et un jeu de puzzle dirigé par Jonathan Blow, créateur des jeux Braid et The Witness. Plus de mille énigmes entièrement conçues à la main y sont intégrées pour mettre à l’épreuve les capacités de réflexion du joueur. À travers un univers riche en magie insolite, mécanismes périlleux et monstres redoutables, le joueur explore quatre mondes distincts, chacun doté de ses propres mécaniques, personnages et histoires. Les mécaniques de puzzle évoluent avec ces mondes, s’entremêlant au fur et à mesure que ces derniers fusionnent et que les personnages se rencontrent, créant des défis inédits.

Selon la fiche technique du jeu, Order of the Sinking Star mêle exploration, narration et mécaniques de gameplay en constante progression. Les joueurs peuvent explorer les mondes à leur rythme, revenir sur des défis antérieurs et découvrir des personnages jouables variés, parmi lesquels une reine, un voleur, un guerrier, un magicien et même un bateau parlant. Chaque personnage possède des compétences uniques et des arcs narratifs distincts. La progression repose sur un système où chaque énigme s’appuie sur les précédentes, introduisant de nouvelles mécaniques et récompensant la curiosité et la persévérance. Le récit évolue alors que les personnages se croisent et que les mondes entrent en collision, révélé à travers le gameplay et les notes collectées par le joueur.

Jonathan Blow, fondateur de Thekla, a commenté l’annonce : « Nous sommes très heureux de proposer Order of the Sinking Star sur Nintendo Switch 2. Le jeu étant vaste et doté de nombreuses énigmes, la portabilité de la Switch 2 est un atout important : vous pouvez y jouer en sessions courtes ou en vous plongeant dans une longue session. » Yoon Im, PDG d’Arc Games, a ajouté : « Nous faisons une entrée remarquée dans l’écosystème Nintendo Switch 2 avec Order of the Sinking Star, notre premier titre sur la plateforme. Dès l’annonce de la console, nous attendions l’opportunité de proposer l’un de nos jeux sur celle-ci. Avec les fonctionnalités impressionnantes de la Switch 2, notamment la reprise instantanée de la partie, nous estimons que cette console est l’environnement idéal pour ce jeu d’aventure par le studio Thekla, Inc. »