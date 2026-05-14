Silver Lining Interactive, le développeur Square Glade Games et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que Outbound est désormais disponible en éditions physiques standard et collector sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Lacez vos chaussures, rangez votre matériel de camping dans le coffre et préparez-vous : le road trip virtuel de votre vie a officiellement commencé ! Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent prendre le volant de leur propre camping-car électrique personnalisable et partir à la découverte du monde utopique et haut en couleur qui s’offre à eux !

La vie sur la route comme jamais auparavant

Dans Outbound, votre maison est là où vous la garez. Des forêts luxuriantes aux côtes baignées de soleil, chaque kilomètre vous offre de nouvelles occasions de cueillir, de construire et de vous épanouir.

Construisez le véhicule de vos rêves : utilisez un système de construction modulaire pour agrandir votre van. Aménagez des postes de travail à l’intérieur, des espaces de rangement sur le toit, ou même un deuxième étage !

Alimentez votre avenir : vivez 100 % hors réseau en exploitant la puissance des éléments. Gérez vos niveaux d’énergie pour faire fonctionner vos appareils et faire rouler votre véhicule.

Mode de vie durable : cultivez un jardin mobile sur votre toit, cueillez des plantes sauvages et préparez vos repas !

Un monde merveilleux : explorez des biomes variés regorgeant de secrets, de sites cachés et même d’un compagnon à fourrure qui n’attend que d’être adopté !

Mieux ensemble : l’intégralité du voyage est également jouable en mode coopératif en ligne pour jusqu’à 4 joueurs. Répartissez les tâches, partagez les paysages et vivez ensemble la vie sur la route !

Pour tous les collectionneurs, amateurs de décoration et passionnés de tout ce qui est cosy, l’édition physique d’Outbound est accompagné d’un petit plus : « l’odeur d’une camionnette neuve » (au sens figuré) et sera le complément idéal de n’importe quel petit coin de jeu cosy 😉

Contenu de l’édition standard

Jeu physique DLC « School Bus Adventures » Bande originale numérique



Contenu de l’édition collector